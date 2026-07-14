Colisión e incendio en la AP-7
PAMPLONA
Dos heridos por asta de toro en el último encierro de los Sanfermines 2026
Los Jandilla han protagonizado un último encierro con dos cornadas graves y dos contusiones de diversa consideración
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EFE
Pamplona
Dos corredores han sufrido heridas por asta de toro en el último encierro de los Sanfermines 2026 que ha resultado muy peligroso.
Según el primer parte médico facilitado por Cruz Roja desde el recorrido una vez finalizada la carrera de los Jandilla, cuatro personas han sido trasladadas al hospital.
La primera herida por asta se ha producido a la altura del Ayuntamiento y la segunda, en el tórax, en el tramo de Telefónica. Ambos corredores han sido trasladados al Hospital Universitario de Navarra.
Además, otro corredor ha sufrido una contusión craneal en el Ayuntamiento, y en la calle Estafeta se ha atendido a un cuarto con una contusión con deformidad en la pierna.
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