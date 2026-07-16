La Guardia Civil mantiene la investigación por el atropello mortal a una joven noruega

La Guardia Civil continúa con la investigación por la muerte de Nikoline, la joven noruega de 17 años que fue atropellada en la A-7 a su paso por Mijas (Málaga) en la madrugada del pasado 6 de julio.

Los agentes de la Guardia Civil mantienen todas las vías de investigación abiertas y, según ha informado a los periodistas el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, las pesquisas siguen su curso y esperan que "en las próximas horas o días llegue a buen puerto".

El juzgado dejó este miércoles en libertad al hombre detenido por su presunta relación con el atropello mortal sin decretar ninguna medida cautelar y tampoco se le investiga por ningún delito.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha dicho en un acto en Jaén que no había pruebas concluyentes para que ese hombre siguiera detenido.

Cristales en el asfalto

Ha insistido en que la investigación sigue abierta y cuando haya pruebas "fehacientes" de quién ha sido el presunto autor del atropello mortal se le detendrá de forma inmediata, "sea la misma u otra persona".

Tras el accidente, los agentes realizaron una reconstrucción de los hechos y localizaron restos de cristales sobre el asfalto, por lo que se intentó identificar al vehículo implicado, así como a la persona que conducía tras el visionado de diversas grabaciones.

La Guardia Civil, que mantiene abiertas varias líneas de investigación sobre este suceso, detuvo el pasado lunes en la provincia de Málaga a un español de 40 a 50 años por su presunta relación con la muerte de la joven, aunque finalmente ha quedado en libertad.

Había pedido un VTC

El siniestro tuvo lugar el 6 de julio a las 5:20 horas en el kilómetro 1027 de la A-7 en sentido Marbella, momento en que varios testigos llamaron al 112 para informar de que una mujer había sido atropellada, por lo que el centro coordinador movilizó a los efectivos sanitarios, que confirmaron la muerte de la víctima.

La chica había ido a ver el partido de fútbol de la selección de Noruega, celebrado el pasado 5 de julio y que finalizó con la victoria ante Brasil, y salió a celebrar el resultado con unos amigos en Marbella.

Las pesquisas de los investigadores apuntan a que la joven salió del local y se habría quedado sin batería en su móvil, por lo que un amigo le habría pedido y pagado un VTC, en el que habría viajado sola hasta la dirección que recordaba de Mijas -donde se alojaba-, y allí se habría bajado del vehículo y cruzado la autovía donde fue atropellada, han dicho a EFE fuentes próximas al caso.

Antes de conocerse el atropello, la madre de la menor había pedido ayuda para localizarla debido a que no había conseguido contactar con ella en las últimas horas y había interpuesto una denuncia ante la Policía.

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Horas mas tarde, la familia confirmó que la víctima era la chica noruega de 17 años, de la que no se tenía rastro desde la madrugada entre las 3:00 y las 4:00 horas del 6 de julio, cuando fue vista por última vez con sus amigos en una discoteca ubicada en Marbella.