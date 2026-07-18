Incendios Forestales
El incendio de las Cinco Villas en Zaragoza quema ya unas 15.400 hectáreas
Los equipos de extinción han evitado que el fuego alcance el núcleo urbano, aunque el incendio continúa activo y presenta varios frentes abiertos
Europa Press
Los esfuerzos de los medios de extinción han logrado proteger el casco urbano de Luesia (Aragón) de las llamas del incendio forestal iniciado el miércoles en Orés, en la comarca de las Cinco Villas cerca de Zaragoza, y que sigue fuera de control, con una estimación provisional a primera hora de la mañana de este sábado de 15.400 hectáreas afectadas en un radio de 60 kilómetros.
Una situación muy condicionada por las dificultades añadidas de la accidentada orografía de la zona y un viento "absolutamente loco", según ha informado este viernes el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, a la conclusión de la reunión de esta tarde del CECOPI en la Sala de Crisis del 112 Aragón.
En las últimas horas se han producido progresiones en los sectores 5 y 1, correspondientes al flanco izquierdo, que han sido propiciadas por el viento y la topografía.
"Nos encontramos ante el incendio más complejo que ha tenido nuestra Comunidad autónoma en los últimos años, tanto por las condiciones del tiempo, que nos han hecho sufrir muchísimo, como por el entorno donde se ha producido el incendio, con muchas partes de tierra de cultivo, muchas partes boscosas de monte bajo, zonas muy complicadas de barranqueras, de difícil acceso, además de muchos municipios habitados", ha reconocido el consejero.
El Gobierno de Aragón mantiene la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Aragón, PROCINFO, para un incendio que sigue presentando varios frentes abiertos.
Fuente: El Periódico
- Las claves del sorteo de dos viviendas en Cuevas del Becerro a 10 euros: cómo comprar los boletos, cuántos se ponen a la venta y qué tendría que tributar el ganador
- Málaga afronta 20 días de calor extremo: qué es la canícula y por qué disparará las temperaturas
- Así cambiará Tivoli World con la nueva propuesta en trámite: menos superficie para atracciones, dos hoteles y un gran centro comercial
- Málaga celebra el domingo la gran fiesta del Mundial de fútbol: todas las opciones para ver a España en pantalla gigante
- El emblemático comercio La Costa Azul de Málaga cierra tras 95 años: “Antes nos conocíamos todos. Ahora yo no conozco a nadie”
- Alerta naranja por calor en Málaga: la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce este viernes temperaturas de hasta 40 grados
- Sortean dos viviendas nuevas en Cuevas del Becerro con papeletas a 10 euros: así es la rifa
- Los cinco chiringuitos de Málaga elegidos como los mejores de todo el país para visitar en este 2026: 'Referentes del lujo relajado en la Costa del Sol