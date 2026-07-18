La playa rosa del Mediterráneo que fue elegida como la mejor del mundo: aguas turquesas y un paisaje protegido

No todos los paisajes que parecen sacados del Caribe están al otro lado del Atlántico. En pleno Mediterráneo, en la isla griega de Creta, se encuentra una de las playas más fotografiadas de Europa: Elafonissi, un arenal de tonos rosados, aguas turquesas y poca profundidad que se ha convertido en uno de los grandes iconos del verano en Grecia.

Su fama no es casual. Esta playa fue elegida como la mejor playa del mundo en los Travellers’ Choice de Tripadvisor 2025, un reconocimiento basado en las valoraciones de viajeros internacionales. En 2026, además, volvió a aparecer entre las grandes referencias del litoral europeo, consolidada como una de las playas más deseadas del Mediterráneo.

Elafonissi, la playa rosa de Creta que parece el Caribe mediterráneo

Elafonissi se encuentra en el extremo suroccidental de Creta, la isla más grande de Grecia, dentro de la unidad regional de Chania. Aunque está alejada de las principales ciudades de la isla, su singularidad la ha convertido en una visita casi imprescindible para quienes recorren esta zona del Mediterráneo.

La imagen que la ha hecho famosa combina arena clara con reflejos rosados, aguas de color azul turquesa y una laguna poco profunda que permite caminar por el mar en determinados tramos. En función de las condiciones del agua y del viento, Elafonissi puede comportarse como una pequeña isla o como una península unida a la costa por bancos de arena.

Ese paisaje casi tropical explica que muchos viajeros la conozcan como el “Caribe mediterráneo”, aunque su valor va mucho más allá de la postal. Elafonissi forma parte de un entorno natural protegido, con dunas, vegetación costera y una biodiversidad que obliga a visitarla con especial respeto.

Por qué la arena de Elafonissi es rosa

Uno de los grandes atractivos de esta playa es su tonalidad rosada. Conviene matizar, eso sí, que no toda la arena es rosa ni siempre se aprecia con la misma intensidad. El color aparece sobre todo en determinadas zonas de la orilla, donde los restos de pequeñas conchas y sedimentos marinos se mezclan con la arena blanca.

El resultado es una franja de color suave que contrasta con el azul del agua y que ha convertido a Elafonissi en una de las playas más reconocibles de Grecia. Esa singularidad también exige responsabilidad: llevarse arena, conchas o alterar el entorno está prohibido en este espacio protegido.

El gran atractivo para el baño está en sus aguas tranquilas y poco profundas / L. O.

Una playa protegida dentro de la red Natura 2000

Elafonissi no es solo una playa bonita. La isla y su zona marítima costera forman parte de la red Natura 2000, el sistema europeo de espacios protegidos por su valor ecológico. Esto implica que el visitante debe seguir unas normas básicas para evitar daños en un ecosistema frágil.

No se debe caminar fuera de las zonas permitidas, arrancar plantas, molestar a la fauna, dejar basura ni llevarse arena o elementos naturales. La presión turística es elevada durante el verano, por lo que el respeto a las zonas acotadas y a las pasarelas resulta fundamental para conservar el paisaje.

La protección de este entorno es una de las razones por las que Elafonissi mantiene su carácter especial pese a ser una de las playas más visitadas de Creta.

Cómo es la visita a Elafonissi

El gran atractivo para el baño está en sus aguas tranquilas y poco profundas, especialmente adecuadas para quienes viajan en familia o prefieren zonas sin oleaje intenso. La laguna permite pasear por el agua y acceder al islote en los momentos en los que las condiciones lo permiten.

En la zona principal hay servicios básicos para los visitantes, como aparcamiento, duchas y puntos de comida y bebida, aunque en temporada alta pueden resultar escasos para la gran afluencia que recibe la playa. Por eso, es recomendable llevar agua, protección solar y organizar la visita con margen.

Quienes busquen una experiencia más tranquila pueden cruzar hacia el islote y caminar hasta áreas más alejadas, donde aparecen pequeñas calas y rincones menos concurridos. Aun así, hay que recordar que se trata de un espacio protegido y que no todas las zonas son aptas para el paso de visitantes.

Elafonissi es una de las playas más famosas de Creta, por lo que en verano puede registrar una ocupación muy alta / L. O.

Cuándo ir para evitar las aglomeraciones

Elafonissi es una de las playas más famosas de Creta, por lo que en verano puede registrar una ocupación muy alta. La mejor forma de disfrutarla con más calma es llegar a primera hora de la mañana o esperar al tramo final de la tarde, cuando muchos grupos organizados ya han abandonado la zona.

También conviene tener en cuenta que la intensidad del color rosa de la arena puede variar según la época del año, la luz, el oleaje y la acumulación natural de sedimentos. La playa merece la visita incluso cuando ese tono no aparece con la fuerza de las fotografías más virales.

Una escapada imprescindible en Creta

Elafonissi reúne los ingredientes que explican su fama internacional: una playa de aspecto exótico, aguas transparentes, arena rosada, una laguna poco profunda y un entorno natural protegido. Todo ello dentro del Mediterráneo y sin necesidad de cruzar medio mundo para encontrar un paisaje de postal.

Su popularidad, sin embargo, obliga a visitarla con expectativas realistas y con respeto por el entorno. Es una playa espectacular, sí, pero también un espacio frágil que necesita que cada visitante cumpla las normas para que su arena, sus dunas y sus aguas sigan siendo uno de los grandes tesoros naturales de Creta.