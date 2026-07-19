Vacaciones con niños: aprender a usar la IA de forma creativa y ética

Cada verano buscamos actividades que entretengan a nuestros hijos. Pero quizá este año podamos aprovechar también para enseñarles una habilidad que les acompañará durante toda su vida: aprender a utilizar la inteligencia artificial con creatividad, criterio y responsabilidad.

La inteligencia artificial ya forma parte de nuestro día a día. Está en los buscadores, en los móviles, en los traductores, en las aplicaciones que utilizamos para estudiar o trabajar y, muy pronto, será una herramienta tan habitual como hoy lo es Internet. Por eso, la pregunta ya no es si nuestros hijos la utilizarán, sino cómo aprenderán a hacerlo.

Muchas veces se presenta la IA como una máquina que hace el trabajo por nosotros. Sin embargo, su verdadero potencial aparece cuando entendemos que sigue necesitando algo que ninguna tecnología puede sustituir: nuestras ideas.

En esta actividad no empezamos delante de una pantalla. Empezamos con un lápiz.

La propuesta de hoy invita a los peques a imaginar y dibujar su propio logo. Después utilizarán ChatGPT como una herramienta creativa para transformarlo en un diseño con un acabado profesional y aplicarlo a sus propias creaciones: un marcapáginas, un posavasos y un colgante para la mochila.

El recurso que encontrarán al final del artículo les guiará paso a paso durante todo el proceso: diseñarán su logo, decorarán las plantillas, aprenderán a fotografiar correctamente sus dibujos y descubrirán cómo dar instrucciones claras a la inteligencia artificial para convertir sus propios bocetos en diseños de aspecto profesional, manteniendo siempre su idea original.

Así descubrirán algo muy importante: la IA no sustituye la creatividad. La amplifica.

¿Qué es la iteración?

También aprenderán otro concepto fundamental: la iteración. Igual que un escritor corrige un cuento o un ilustrador modifica un dibujo, la primera respuesta de la inteligencia artificial rara vez es la definitiva. Pedir cambios, mejorar detalles o ajustar colores forma parte del proceso creativo. La IA no adivina lo que queremos: aprende de las indicaciones que le damos.

En un mundo donde la tecnología avanza a gran velocidad, quizá la habilidad más importante no sea obtener respuestas rápidas, sino formular buenas preguntas.

Porque un buen prompt no empieza en el teclado.

Empieza en la imaginación.

Recurso Descargable

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Diseña tu propio logo y conviértelo en un marcapáginas, un posavasos y un colgante para la mochila con ayuda de la inteligencia artificial. Un recurso para aprender a crear, mejorar e iterar, descubriendo que la mejor herramienta siempre será la imaginación.