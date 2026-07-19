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Vacaciones con niños neurodivergentes: la inclusión también debe estar presente en vacaciones

Qué hacer mientras el ocio inclusivo sigue siendo una asignatura pendiente: siete actividades sensoriales para disfrutar el verano en familia

Educación y aprendizaje en familia

Educación y aprendizaje en familia / Karola G/Pexels

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Karenn Wallace

Karenn Wallace

Málaga

Las vacaciones deberían ser un tiempo de descanso, juego y nuevas experiencias para todos los niños. Sin embargo, para muchas familias con hijos neurodivergentes, el verano supone también una preocupación añadida: encontrar actividades realmente adaptadas a sus necesidades.

Aunque en los últimos años se han dado importantes pasos hacia una educación más integradora, el ocio inclusivo durante las vacaciones continúa siendo una asignatura pendiente. Organizaciones como Plena Inclusión o el CERMI llevan años alertando de la escasez de actividades adaptadas, de la falta de apoyos en muchos campamentos y de situaciones en las que algunos menores quedan excluidos o sus familias se ven obligadas a buscar alternativas específicas, con frecuencia más costosas.

No se trata de señalar culpables. En muchos casos, detrás de esta realidad hay una falta de recursos, de financiación o de profesionales especializados. Pero reconocer un problema es el primer paso para solucionarlo. La inclusión no debería terminar cuando acaba el curso escolar.

El verano también es escuela. Una escuela diferente, donde se aprende jugando, compartiendo, explorando y relacionándose con los demás. Y todos los niños deberían poder disfrutar de esas experiencias en igualdad de oportunidades.

Mientras seguimos avanzando hacia una oferta de ocio verdaderamente inclusiva, las familias siguen necesitando recursos hoy. Porque los niños no pueden esperar a que los cambios lleguen.

Con esa idea nace el recurso que acompaña este artículo (descargable abajo). No pretende sustituir el derecho de todos los niños a disfrutar de actividades inclusivas, sino ofrecer una alternativa sencilla para esos días en los que las opciones no existen o no son accesibles.

Encontraréis siete propuestas sensoriales fáciles de realizar en casa, en el parque o en la playa con materiales cotidianos. Actividades pensadas para estimular los sentidos, favorecer la regulación emocional, despertar la curiosidad y, sobre todo, compartir tiempo de calidad en familia respetando el ritmo y las necesidades de cada niño.

Porque ningún recurso casero debería ser la solución a la falta de inclusión. Pero mientras seguimos construyendo una sociedad donde todos los niños puedan disfrutar del verano en igualdad de condiciones, también podemos crear pequeños espacios donde se sientan comprendidos, acompañados y felices.

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Casa Mágica en Vacaciones propone siete actividades sensoriales para disfrutar del verano en familia. Ideas sencillas, adaptables y pensadas para convertir cualquier rincón en un espacio de juego, aprendizaje y bienestar.

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