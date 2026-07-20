Los mejores planes de verano: festivales, naturaleza, deporte y ocio para todos los públicos

Planes de verano, festivales de música, actividades en la naturaleza y eventos deportivos protagonizan la programación impulsada por Unicaja para los meses estivales. La entidad participa en iniciativas que fomentan el ocio, la cultura y el deporte, al tiempo que contribuyen a dinamizar los territorios donde está presente.

Entre las principales propuestas destacan los festivales Marenostrum Fuengirola, que acogerá actuaciones hasta septiembre, y Boombastic Asturias, que tendrá lugar del 16 al 18 de julio. Ambas propuestas se han convertido en referentes musicales que combinan conciertos y experiencias para todos los públicos.

Noche de Perseidas en Sierra Nevada, Granada. / Guille Sanchez

También sobresale la programación de verano de Sierra Nevada, prevista del 11 de julio al 23 de agosto, con rutas guiadas, actividades familiares y las populares Noches de las Perseidas, que permiten contemplar la lluvia de estrellas desde uno de los entornos más singulares de España.

El deporte ocupa igualmente un lugar destacado con citas como el Club Series de Golf, con pruebas en Cádiz y Mijas; el Circuito de Patrocinadores de la Real Federación Española de Golf, y una cita profundamente arraigada en Asturias, el Descenso Internacional del Sella, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional y que se ha convertido en uno de los eventos deportivos y turísticos más emblemáticos del verano. Esta última cita será el 8 de agosto.

A todo ello se suma la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), uno de los principales encuentros económicos, empresariales y sociales del norte de España, que del 1 al 16 de agosto celebra en Gijón su edición número 69.

Marenostrum Fuengirola, las Perseidas en Sierra Nevada o el Descenso del Sella son algunas de las propuestas que impulsan el turismo, el entretenimiento y la dinamización local

Todas estas iniciativas comparten un objetivo común: generar experiencias de valor, favorecer la participación y contribuir al desarrollo social, cultural y económico de los territorios en los que Unicaja está presente-

Precisamente, en línea con su estrategia de cercanía y creación de valor, Unicaja mantiene una presencia activa en proyectos que favorecen la participación y el disfrute compartido, reforzando su vínculo con el entorno desde una perspectiva cercana y sostenida en el tiempo.

Un golfista en Real Novo Sancti Petri / Unicaja

‘emocionaT’

A través de emocionaT’ , la entidad reúne distintas propuestas vinculadas al deporte, la cultura y el entretenimiento, facilitando el acceso a experiencias, actividades y acciones relacionadas con algunos de los eventos más relevantes de su calendario de patrocinios.

Este planteamiento permite transformar la presencia de la entidad en una relación más cercana con las personas, conectando con sus aficiones e intereses y reforzando una forma de entender la banca basada en la proximidad, la participación y el compromiso con el entorno.