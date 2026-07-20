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Trapicheo de marihuana en cajetillas de pisos turísticos de Málaga: hay un detenido de 25 años

La Policía Nacional ha localizado seis dispositivos que se utilizaban para intercambiar la droga y el dinero sin contacto directo entre vendedor y comprador

Candados de pisos turísticos.

Candados de pisos turísticos. / Álex Zea

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La Opinión

Málaga

La Policía Nacional ha detectado en Málaga un sistema para la distribución de marihuana mediante las cajas de seguridad para llaves utilizadas en apartamentos turísticos. La investigación se ha saldado con la detención de un hombre de 25 años como presunto responsable.

Los agentes han localizado y desmantelado seis cajas de seguridad que habrían sido empleadas para ocultar la sustancia y recoger el dinero de los compradores, según ha informado este lunes el cuerpo policial.

Las cajas se confundían con las de los apartamentos turísticos

Los dispositivos estaban instalados junto a otras cajas que sí se utilizaban para guardar las llaves de viviendas destinadas al alquiler vacacional. Su presencia pasaba así desapercibida en zonas de Málaga donde estos elementos se han convertido en habituales.

Pisos turísticos en calle Santa María, Málaga

Pisos turísticos en calle Santa María, Málaga / Alfonso Vázquez

La investigación comenzó después de que varias informaciones vecinales alertaran de movimientos y prácticas sospechosas relacionadas con el uso de estas cajas. Aunque en las áreas con apartamentos turísticos existe un constante trasiego de personas, los agentes comprobaron que algunos dispositivos tenían una finalidad distinta.

Así funcionaba la venta de marihuana mediante una aplicación

El comprador solicitaba previamente la marihuana a través de una aplicación móvil. Posteriormente, la persona encargada de distribuirla introducía la sustancia en una de las cajas y facilitaba al cliente tanto su ubicación como la combinación necesaria para abrirla.

Una vez recogida la droga, el comprador debía dejar en el interior el importe acordado. De esta manera, la operación podía realizarse sin un encuentro directo entre las dos partes.

La Policía sorprendió al detenido manipulando una caja

Durante el dispositivo de vigilancia, los investigadores observaron al sospechoso mientras manipulaba una de las cajas de seguridad. Según el relato policial, depositó en su interior un sobre de plástico termosellado y después abandonó el lugar.

Varios turistas pasan cerca de cajas o cajetillas de llaves de los pisos turísticos que hay en el casco histórico de Málaga.

Varios turistas pasan cerca de cajas o cajetillas de llaves de los pisos turísticos que hay en el casco histórico de Málaga. / Álex Zea

Poco tiempo después llegó otra persona que supuestamente pretendía adquirir la marihuana. El comprador debía introducir 30 euros en la caja como pago por la sustancia.

Un detenido de 25 años puesto a disposición judicial

Las pesquisas permitieron identificar y detener al presunto responsable, un hombre de 25 años, que ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.

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La operación ha permitido desmantelar hasta seis puntos de intercambio que se camuflaban entre cajas de llaves legítimas, aprovechando su presencia habitual en zonas con una alta concentración de apartamentos turísticos en Málaga.

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