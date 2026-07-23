Sanidad
Sindicatos sanitarios rechazan el reinicio de la negociación del estatuto marco
"Las comunidades autónomas buscan retrasar o impedir la entrada en vigor de medidas que, aunque mejoran y fortalecen derechos laborales, no responden a sus intereses", han asegurado las organizaciones sindicales
Los sindicatos sanitarios SATSE-FSES, FSS-CCOO y UGT han comunicado este jueves que rechazan el reinicio de la negociación del estatuto marco que las consejerías autonómicas de Sanidad solicitaron en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).
"Las comunidades autónomas buscan retrasar o impedir la entrada en vigor de medidas que, aunque mejoran y fortalecen derechos laborales, no responden a sus intereses", han asegurado las organizaciones sindicales en un comunicado.
Esto se debe, según estas agrupaciones, a la imposición de "unos límites a una discrecionalidad que ha permitido mantener profundas desigualdades en las condiciones del personal estatutario".
Este reinicio del estatuto marco, han asegurado, no responde a una voluntad de perfeccionar el texto, y les han instado a explicar a los profesionales por qué se oponen a esta norma.
Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró en la rueda de prensa tras la reunión que no retomará la negociación del estatuto marco desde el inicio.
Los sindicatos también han recordado que el texto del anteproyecto de ley acordado el pasado mes de enero "no es una imposición ni una decisión unilateral".
En cambio, han indicado que se trata de "un resultado de una negociación colectiva real que representa el mayor avance en derechos laborales del personal estatutario desde la aprobación, en 2003, del actual estatuto marco".
También consideran que la carta remitida por las comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad supone un intento de cuestionar este proceso de negociación y de frenar la reforma.
SATSE-FSES, FSS-CCOO y UGT han subrayado que el consenso que reclaman las autonomías ya se ha construido "donde debía hacerse, que es la Mesa del Ámbito de Negociación".
Además, han reiterado que no invade las competencias autonómicas ni limita su capacidad de gestión de los servicios de salud.
Fuente: El Periódico
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