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Incendios Forestales

La Guardia Civil detiene a una persona e investiga a otra por causar el incendio de Ávila

El fuego, que ya ha arrasado más de 9.000 hectáreas, se originó por el uso de maquinaria pesada en una zona donde estaba prohibida

La Guardia Civil detiene a una persona e investiga a otra por causar el incendio de Ávila

La Guardia Civil detiene a una persona e investiga a otra por causar el incendio de Ávila

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EFE

La Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a otra como autores del incendio forestal de Burgohondo (Ávila), que ya ha calcinado más de 9.000 hectáreas, y cuyo origen es una imprudencia grave por empleo de maquinaria pesada en esta zona donde estaba totalmente prohibido su uso.

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