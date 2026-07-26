Pantallas, redes y videojuegos: acompañar a sus hijos sin perseguirlos

Cuando pensamos en la seguridad de nuestros hijos solemos imaginar situaciones del mundo físico. Les enseñamos a cruzar una calle, a no hablar con desconocidos o a pedir ayuda si se sienten en peligro. Sin embargo, muchas veces olvidamos que una parte importante de su vida también transcurre en un entorno digital que requiere el mismo acompañamiento.

La buena noticia es que no hace falta conocer todas las aplicaciones de moda para educar en este ámbito. De hecho, muchas veces nuestros hijos sabrán utilizarlas mejor que nosotros. Nuestro papel no consiste en ser expertos en tecnología, sino en ayudarles a desarrollar el criterio necesario para utilizarla de forma segura, responsable y saludable.

Ese acompañamiento empieza mucho antes de que aparezca el primer problema. Interesarnos por los videojuegos que les gustan, preguntar qué vídeos suelen ver o qué creador de contenido siguen nos ofrece mucha más información que revisar su teléfono a escondidas. Cuando las conversaciones sobre el mundo digital forman parte de la vida cotidiana, resulta mucho más fácil que recurran a nosotros si algún día algo les preocupa o les hace sentir incómodos.

Establecer normas sencillas

También es importante establecer algunas normas sencillas dentro de la familia. Procurar que las pantallas se utilicen, siempre que sea posible, en espacios comunes de la casa; acordar momentos libres de dispositivos, como las comidas o antes de dormir; y recordar que detrás de cada perfil, mensaje o vídeo hay personas reales con las que debemos comportarnos con el mismo respeto que mostraríamos cara a cara.

Al igual que observamos si un niño duerme bien, juega, se relaciona con sus amigos o disfruta de diferentes actividades, también conviene prestar atención a cómo se integra la tecnología en su vida diaria. La mayoría de los menores hacen un uso equilibrado de las pantallas, pero existen pequeñas señales que pueden indicar que algo empieza a no funcionar como debería.

Por ese motivo hemos preparado el "Semáforo de la Salud Digital", una guía sencilla que ayuda a identificar hábitos saludables, señales de alerta y situaciones que requieren prestar más atención. No pretende diagnosticar ni etiquetar a ningún niño. Su objetivo es ofrecer a las familias una herramienta para observar, conversar y acompañar desde la calma, antes de que aparezcan problemas más importantes.

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Porque educar en el mundo digital no consiste en controlar cada paso que dan nuestros hijos. Consiste en estar presentes, escuchar, conversar y ayudarles a construir el criterio que necesitarán durante toda su vida. La tecnología cambiará una y otra vez. Lo que permanecerá será la capacidad de utilizarla de forma responsable.