Loterías
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 26 de julio de 2026
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 26 de julio de 2026 es: 8, 22, 38, 39 y 46, siendo el número clave el 0.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- La Junta de Andalucía declara la alerta por el virus del Nilo en Fuengirola y Las Lagunas de Mijas: qué cambia y cómo evitar las picaduras
- Rescatan a dos personas a la deriva en un kayak hinchable en una playa en Málaga
- El patrimonio de Joaquín Sánchez en Málaga: desde su apartamento de 185 metros cuadrados en Marbella a un piso con garaje en la capital
- El Málaga CF elige a su lateral izquierdo: José Salinas, a un paso del equipo de Martiricos
- Dónde encontrar un trozo de Afganistán en un rincón de Málaga
- Un espontáneo Alejandro Sanz conquista Fuengirola en el cierre de su gira en España
- La Fiscal General del Estado propone a Fernando Benítez Pérez-Fajardo como nuevo fiscal jefe de Málaga
- Nuestras calles van a quedar convertidas en autovías': los vecinos de Miraflores de los Ángeles cargan contra el soterramiento de Valle-Inclán