Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Un julio terrible en incendios en AndalucíaCríticas al Auditorio de los músicos de la OFMNarcotráfico en la Costa del SolVerano negro en violencia de géneroAutocaravanas en MálagaHistoria de El PaloSueldazo en NerjaFunes, pregonero de la Feria
instagramlinkedin

Loterías

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 26 de julio de 2026

Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 26 de julio de 2026.

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 26 de julio de 2026.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 26 de julio de 2026 es: 8, 22, 38, 39 y 46, siendo el número clave el 0.

Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.

El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.

¿Cuáles son los premios?

En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:

Noticias relacionadas

  • 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
  • 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
  • 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
  • 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
  • Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Andalucía declara la alerta por el virus del Nilo en Fuengirola y Las Lagunas de Mijas: qué cambia y cómo evitar las picaduras
  2. Rescatan a dos personas a la deriva en un kayak hinchable en una playa en Málaga
  3. El patrimonio de Joaquín Sánchez en Málaga: desde su apartamento de 185 metros cuadrados en Marbella a un piso con garaje en la capital
  4. El Málaga CF elige a su lateral izquierdo: José Salinas, a un paso del equipo de Martiricos
  5. Dónde encontrar un trozo de Afganistán en un rincón de Málaga
  6. Un espontáneo Alejandro Sanz conquista Fuengirola en el cierre de su gira en España
  7. La Fiscal General del Estado propone a Fernando Benítez Pérez-Fajardo como nuevo fiscal jefe de Málaga
  8. Nuestras calles van a quedar convertidas en autovías': los vecinos de Miraflores de los Ángeles cargan contra el soterramiento de Valle-Inclán

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 26 de julio de 2026

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 26 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del domingo 26 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del domingo 26 de julio de 2026

Las mejores imágenes de la 21ª etapa del Tour de Francia

Las mejores imágenes de la 21ª etapa del Tour de Francia

El exceso de aparcamientos en doble fila provoca el caos urbano en la calle Zúñiga: "Cualquier día va a haber un porrazo"

El exceso de aparcamientos en doble fila provoca el caos urbano en la calle Zúñiga: "Cualquier día va a haber un porrazo"

Feijóo pide unidad ante los incendios porque no ha pasado "el momento más difícil" del verano

Feijóo pide unidad ante los incendios porque no ha pasado "el momento más difícil" del verano

El mercado mantiene en alerta al Unicaja: sin noticias sobre Tyson Pérez

El mercado mantiene en alerta al Unicaja: sin noticias sobre Tyson Pérez

Estabilizado el incendio de Colmenar, que ha movilizado a una treintena de bomberos y siete medios aéreos

Estabilizado el incendio de Colmenar, que ha movilizado a una treintena de bomberos y siete medios aéreos

Dos detenidos y cuatro heridos en una reyerta con disparos entre dos familias en Los Asperones

Dos detenidos y cuatro heridos en una reyerta con disparos entre dos familias en Los Asperones
Tracking Pixel Contents