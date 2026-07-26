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Última hora de los incendios en España, en directo | La "unión técnica" de los incendios de Ávila y Madrid ha complicado las labores de extinción durante la noche

El fuego en la Vall d'Uixó (Castellón) deja 19.000 vecinos evacuados y las autoridades advierten que las llamas están "fuera de la capacidad de extinción"

Así son las llamas que han quemado árboles por completo en los incendios de la Comunidad de Madrid

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Javier Vendrell Camacho

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José Luis Escudero

Olaya González

Madrid

Los incendios de la provincia de Ávila y Madrid han provocado la evacuación de 59.488 personas y el confinamiento de otros 28.262 ciudadanos, lo que equivale a un total de 87.750 personas afectadas por estos fuegos, han confirmado fuentes del Ministerio de Interior. Ya se gestionan ya como un único fuego, con una previsión "compleja" por la incertidumbre del viento; mientras hay otros focos activos en León, Teruel y Córdoba.

Los que más preocupan, los que asolan la Comunidad de Madrid y Ávila, siguen avanzando sin control y han obligado a evacuar el pueblo madrileño de Cenicientos, donde se ubicaba el puesto de mando único, que se traslada ahora a Navalcarnero.

Mapa de incendios en España.

Desde el jueves y especialmente en las últimas horas, ambos fuegos han forzado la evacuación de 73.000 personas de decenas de pueblos abulenses y de la sierra oeste madrileña, según ha dicho el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, desde Cenicientos, donde se han desalojado unas 38.000 personas en la provincia de Ávila y unos 35.000 en Madrid.

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Además, esos dos fuegos serán gestionados a partir de ahora como uno solo y se unificará el mando de la emergencia en adelante, tal y como ha avanzado este sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras visitar la zona afectada en la sierra oeste de Madrid.

Fuente: El Periódico

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