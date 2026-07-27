La cronología del domingo en el incendio de Vall d'Uixó (Castellón): comienzo desolador y noche para la esperanza

El grave incendio declarado al mediodía del sábado en la Vall d'Uixó avanza sin control por uno de los pulmones de Castellón, la Serra d'Espadà. Los municipios evacuados y confinados en la primera jornada mantuvieron esta condición, aunque el mapa de las afecciones se amplió. Los vecinos de los municipios de Almedíjar y Azuébar tuvieron que salir de sus localidades ante la evolución de las llamas, mientras que en uno de los extremos del paraje natural, Onda, se mandó un mensaje a los móviles para pedir el confinamiento de la población.

La primera reunión diaria del Cecopi no invitaba al optimismo. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ya expuso a mediodía que nadie iba a volver a sus casas. Las condiciones meteorológicas no eran tan adversas como el sábado, pero desde Aemet expusieron que se mantenían las dificultades. Se trata de un incendio "muy oxigenado en un entorno con mucho combustible", y la brisa fue "relativamente seca" e insuficiente para ayudar a frenar el fuego.

Ventana de oportunidad

Pese a ello, la comparecencia nocturna de las autoridades ya hizo vislumbrar los primeros rayos de esperanza. El director técnico del operativo, Antonio Rodrigo, miembro del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, declaró que a lo largo del domingo el fuego "solo avanzó seis kilómetros", gracias al aumento de dotación de medios desplazados, con 400 efectivos y hasta 25 medios aéreos.

Además, hizo referencia a una "ventana de oportunidad" en forma de un aumento de la humedad y una "brisa de Levante" que podría empezar el lunes a partir de las 11.30 horas. Unas condiciones que, de no cambiar las previsiones del tiempo, podrían mejorar de forma notable el martes. "Nos han informado de que podríamos tener una humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios". Antonio Rodrigo puso cautela: "No podemos decir que está estabilizado, pero hay una buena predisposición para poderlo estabilizar en breve, aunque no podemos dar tiempo exacto".

Terreno calcinado

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, hizo un nuevo balance de superficie quemada, con 6.519 hectáreas y un perímetro de 49 kilómetros, aunque "esto es una estimación preliminar de la situación de incendio forestal y tenemos que esperar a que esté completamente extinguido para hacer una valoración real". Sobre las nuevas evacuaciones, expuso el riesgo "de que una lengua de fuego pudiera afectar en cualquier momento a Azuébar y Almedíjar".

Sobre los confinamientos, la suma de la Vall d'Uixó, Betxí y Onda supera los 60.000 habitantes. Una situación que no va a cambiar de momento. Algo que justificó en la necesidad de "evitar asistencias por inhalación de humo" y ante el temor de "colapsar los servicios sanitarios" en esta situación de emergencia.

Atención sanitaria

Desde la Conselleria de Sanitat mencionaron que desde el comienzo de este episodio se ha atendido a 19 personas por inhalación de humo o molestias en los ojos. Este confinamiento también busca reducir al mínimo posible el tráfico viario, de modo que las carreteras queden reservadas para los diferentes equipos destinados a la extinción.

En ese sentido, la ministra de Ciencia, Diana Morant, expuso que la gente afectada debe seguir las recomendaciones, "porque es lo mejor para ellos", mientras el personal desplazado "se dedica a salvar propiedades privadas y extinguir el incendio". En su intervención hizo una reflexión sobre "el valor de los servidores públicos, por lo que es importante tener un Estado con todas las administraciones coordinadas". A los efectivos de los bomberos provinciales se sumaron los consorcios de Valencia y Alicante, además de una importante dotación de equipos de la Unidad Militar de Emergencias.

Sin ir a trabajar

Una de las consecuencias del confinamiento es que los habitantes deben permanecer en sus domicilios pese a ser jornada laborable. Algo que afecta especialmente a la industria cerámica o al comercio. Solo podrán acudir a trabajar las personas que se dedican a oficios considerados esenciales. Deben mantener cerradas puertas y ventanas, y no encender aires acondicionados, al complicarse la calidad del aire por la presencia del humo.

En cuanto a los 16.000 evacuados de 18 localidades, unas 700 personas pasaron la segunda noche en los puntos habilitados en Nules, Moncofa, Onda y Segorbe. Posiblemente, haya una tercera noche: el Cecopi acordó que no habrá cambios hasta, al menos, las 23.59 horas de hoy, siempre en función de la evolución del siniestro. Situación especial es la de los usuarios de la residencia Novaedat de la Vall, que fueron trasladados a centros de Cullera, Carlet, Burriana, Estivella y Castelló, tanto con medios de transporte de la Generalitat como de la propia residencia.

Cortes de carreteras

En cuanto a las carreteras, hay cortes en tramos de prácticamente todos los viales que atraviesan la Serra d'Espadà, según detalló la Dirección General de Tráfico.

En aquellos puntos donde ya ha pasado el fuego se podrá comprobar en los próximos días el balance de daños. Ya se han podido ver las primeras imágenes de viviendas afectadas por el incendio, mientras que cabe destacar la contención de unos medios aéreos que lograron salvar una casa rodeada de masa vegetal en la Vall. Estampas como estas se van a repetir con toda seguridad en aquellos lugares más afectados.

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Causas del fuego

En cuanto a las posibles causas, a falta de conocer más detalles, la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, apuntó que todas las investigaciones siguen abiertas, pero "no parece que se haya producido por medios naturales". Los efectos del fuego seguirán mucho más tiempo que la extinción de las llamas.

Fuente: El Periódico de Mediterráneo