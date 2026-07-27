Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Un julio terrible en incendios en AndalucíaCríticas al Auditorio de los músicos de la OFMNarcotráfico en la Costa del SolVerano negro en violencia de géneroAutocaravanas en MálagaHistoria de El PaloSueldazo en NerjaFunes, pregonero de la Feria
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora de los incendios en España, en directo | Los incendios de Madrid y Ávila evolucionan "en positivo", pero el viento complica su estabilización

El fuego en la sierra de Madrid y Ávila ha quemado ya 77.000 hectáreas y ha obligado a desalojar o confinar a 90.000 vecinos

Varias personas observan el fuego durante las labores de extinción del incendio forestal en La Adrada.

Varias personas observan el fuego durante las labores de extinción del incendio forestal en La Adrada. / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Madrid

Tras una noche "muy compleja" y con trabajos centrados en proteger las evacuaciones de la población y en contener el avance de algunos frentes en los incendios de Ávila, Madrid y Toledo que han conseguido ser desactivados, las labores de extinción afrontan este domingo una jornada "más favorable" para el ataque a las llamas y restar intensidad a los focos aún sin control.

Así lo ha asegurado en declaraciones en el canal 24 horas de RTVE, el teniente coronel Alfonso Arribas, jefe primer batallón de la Unidad Militar de Emergencias, la UME, que está al mando de la gestión operativa de los incendios en Ávila, Madrid y Toledo tras la declaración de emergencia nacional.

Mapa de incendios en España.

El teniente coronel ha lamentado que el sábado fue "muy complejo, muy complicado", ya que hubo muchas zonas de compromiso y prácticamente los trabajos se limitaron a la autoprotección de los servicios de extinción y a la protección de las evacuaciones de los municipios. Arribas ha destacado que la zona más activa del fuego se sitúa en la zona del Valle del Tiétar, con intensidad del fuego en su avance de norte a sur.

Noticias relacionadas y más

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes

Ver galería

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes. / EFE

Pese a las condiciones meteorológicas de ayer y la tarde "tan inestable", el mando militar ha detallado que se pudo avanzar "bastante" en muchas zonas del perímetro de los incendios de Madrid y en Ávila, donde se ha logrado contener algunos frentes.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents