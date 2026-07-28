Igualdad convocará un encuentro en Andalucía para analizar el repunte de la violencia machista de Málaga

Durante los meses de junio y julio, nueve mujeres han sido asesinadas machistas en España. Una de las provincias que atraviesa uno de los años más trágicos en cuanto a violencia de género es Málaga. En los primeros siete meses de 2026, siete mujeres han sido asesinadas por violencia de género en la ciudad, la cifra más alta desde que existen registros y que supera el anterior máximo, alcanzado en 2025 con seis víctimas. Cristina, en Rincón de la Victoria; María y su hija Patricia, en Mijas; María, en Antequera; y Melinda, en Benahavís, este último caso permanece a la espera de ser confirmado oficialmente como crimen machista, han sido asesinadas durante el mes de julio.

Con estos datos, Málaga se ha convertido en la provincia española con mayor número de asesinatos machistas registrados en lo que va de 2026. En el conjunto del país, el número de feminicidios asciende ya a 31. Ante este repunte de la violencia de género, el Ministerio de Igualdad ha convocado este martes un comité de crisis para analizar los asesinatos machistas registrados en los meses de junio y julio, una reunión en la que se ha acordado fijar una sesión en Andalucía para analizar el recrudecimiento de esta terrible estadística, que ha golpeado con especial intensidad a la provincia de Málaga.

Este comité ha estado presidido por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, junto a la secretaría de Estado, María Guijarro , y la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Carmen Martínez Perza se ha reunido para analizar los últimos asesinatos y para plantear varias recomendaciones antes estas cifras que venían apuntando desde el año pasado.

El sexto comité de crisis del año

La reunión, la sexta en lo que va de 2026, fue convocada la semana pasada tras ratificarse dos asesinatos machistas en apenas 24 horas. Los últimos crímenes fueron María, en Antequera (Málaga), y Rosana, en Alameda de la Sagra (Toledo), según confirmaron fuentes del Ministerio de Igualdad a Europa Press.

Con estos dos feminicios, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 31 en lo que va de 2026 y a 1.372 desde 2003, año en el que comenzaron a recopilarse estos datos. De ellas, 68 han sido asesinadas en la provincia de Málaga. Además, el número de menores de edad que han quedado huérfanos como consecuencia de la violencia de género en España se eleva a 20 en 2026 y a 530 desde 2013. En la provincia de Málaga, 29 menores han quedado huérfanos desde que existen registros, seis de ellos en lo que va de año.

Balance del comité

Durante la reunión se analizaron los nueve asesinatos machistas registrados en España durante los meses de junio y julio. Entre las principales conclusiones, el Ministerio destacó que siete de las nueve víctimas convivían con su agresor y que, en cuatro de esos casos, la pareja se encontraba en proceso de ruptura.

Las nueve mujeres asesinadas por violencia machista durante los meses de junio y julio fueron Patricia, asesinada en Callosa de Segura (Alicante); Vicky, en Málaga capital; Cristina, en Rincón de la Victoria (Málaga); María Lourdes, en Alicante; María y su hija Patricia, en Mijas (Málaga); Aicha, cuyo fallecimiento se confirmó tras permanecer meses hospitalizada por las graves quemaduras sufridas en un ataque machista en Madrid; María, en Antequera (Málaga); y Rosana, en Alameda de la Sagra (Toledo).

El comité incidió en la importancia de la implicación de los entornos para detectar y comunicar cualquier indicio de violencia machista a las autoridades competentes. Asimismo, planteó revisar la convivencia de las conformidades en los procedimientos por violencia de género y de los acuerdos alcanzados en procesos de familia cuando exista violencia contra la mujer.

Minuto de silencio en Antequera por la mujer víctima de violencia machista. / Amanda Pinto

Igualdad también propone recalibrar el peso que el sistema judicial y policial concede a la retirada de denuncias y órdenes de protección, especialmente cuando existen menores y la víctima mantiene una dependencia emocional o económica respecto del agresor. Además, reclamó que los casos no se archiven de forma inmediata cuando el presunto agresor se suicida, para facilitar la tramitación de ayudas y recursos a las familias de las víctimas.

En los nuevos crímenes analizados, ocho menores quedaron huérfanos. De los nueve presuntos agresores, dos se suicidaron y otros tres intentaron hacerlo. El Ministerio también anunció que celebrará próximamente una reunión específica con la Junta de Andalucía para analizar en profundidad los casos registrados en la comunidad, con especial atención a los ocurridos en la provincia de Málaga.

Más allá del repunte

Las especialistas consultadas por este periódico coinciden en que el aumento de asesinatos machistas en Málaga no admite explicaciones simples. “No hay una única causa; hay todo un conjunto de causas que está favoreciendo este aumento de la violencia”, resumía Carmen Martín, presidenta de la Plataforma Violencia Cero, en conversación con La Opinión. Aunque el verano, las altas temperaturas o una mayor convivencia pueden actuar como factores que intensifican situaciones de violencia ya existentes, insisten en que el origen del problema es estructural.

El psicólogo José Antonio García recuerda que los feminicidios representan la fase más extrema de un proceso que comienza mucho antes, con el control, el aislamiento y la violencia psicológica. “Si las mujeres supieran desde el principio todo lo que les va a pasar, nadie se quedaría”, afirma. Las organizaciones también alertan del debilitamiento de la prevención, reclaman más recursos para proteger a las víctimas y piden cambiar el enfoque del relato público. “Necesitamos cambiar el foco, dejar de cuestionar a las víctimas y mirar a los que hacen la violencia”, defiende Andrea Barbotta Geraldo, presidenta del partido político Feministas Tomando Partido.

Atención y protección

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda las víctimas de violencia de género disponen del teléfono 016, operativo las 24 horas del día todos los días del año, así como de atención por correo electrónico, WhatsApp (600 000 016) y chat online a través de la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

El servicio ofrece información sobre los recursos disponibles, asesoramiento jurídico disponible de 8.00 a 22.00 horas con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En caso de emergencia, también pueden utilizarse el 112, los teléfonos de la Policía Nacional (091) y la Guardia Civil (062), así como la aplicación AlertCops, que permite enviar una alerta con geolocalización a las fuerzas de seguridad. El ministerio insiste en que "es un deber" de "toda la sociedad" reaccionar ante cualquier caso de violencia machista.