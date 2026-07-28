Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Málaga se libra de la 'cúpula de calor'Adelante Andalucía se impone en el CIS andaluzDe Málaga a un hospital de VenezuelaNormalidad en las playas de MarbellaSin ofertas para un hotel de lujo en La TérmicaSuite de lujo en MarbellaWilly Hernangómez ficha por el UnicajaJosé Salinas llega cedido al Málaga CF
instagramlinkedin

Incendios Forestales

El consejero de Emergencias e Interior confirma que los medios aéreos no pueden trabajar en la zona que más preocupa del incendio de la Vall d'Uixó (Castellón)

Los esfuerzos se centran ahora en la zona de Tales y Alcudia de Veo

Juan Carlos Valderrama en el CECOPI

Juan Carlos Valderrama en el CECOPI

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Jover

Las labores de extinción del incendio forestal de la Vall d'Uixó afrontan este martes una jornada decisiva con los esfuerzos centrados en la zona de Tales y Alcudia de Veo. El principal objetivo del operativo es impedir que las llamas continúen avanzando hacia el Parque Natural de la Serra d'Espadà, uno de los espacios naturales más valiosos de la provincia de Castellón.

Desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA), el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha explicado en declaraciones a À Punt que el dispositivo cuenta con 34 medios aéreos preparados para intervenir. Sin embargo, el comportamiento del viento en la zona que más preocupa de Tales y Alcudia de Veo impiden por el momento que estos recursos puedan operar con seguridad sobre el área más comprometida del incendio.

Ante esta situación, el operativo ha reforzado la intervención por tierra. "Es en ese punto donde vamos a concentrar todos los medios terrestres", ha señalado Valderrama. Durante la pasada noche, además, los drones de los bomberos forestales y de la Unidad Militar de Emergencias (UME) sobrevolaron el perímetro del incendio para actualizar la cartografía del fuego y facilitar la planificación de los trabajos de extinción.

El conseller ha insistido en que la prioridad sigue siendo garantizar la seguridad de la población y proteger las viviendas, aunque ha destacado que otro de los grandes objetivos es preservar la Serra d'Espadà. En este sentido, ha recordado que se trata de "un pulmón natural de la provincia y un patrimonio que todos los castellonenses quieren conservar", por lo que todos los servicios de emergencia trabajan de forma coordinada para frenar el avance de las llamas.

Respecto a la evolución del incendio durante la madrugada, Valderrama ha reconocido que las previsiones meteorológicas no se cumplieron como se esperaba. Aunque se confiaba en un aumento de la humedad relativa que facilitara las tareas de extinción, finalmente ese incremento fue inferior al previsto y las temperaturas nocturnas se mantuvieron más elevadas de lo esperado, unas condiciones que han dificultado el trabajo de los equipos desplegados sobre el terreno.

Los medios aéreos no podrán trabajar en la zona que más preocupa

Los medios aéreos no podrán trabajar en la zona que más preocupa / Generalitat

Ha incidido en que lo importante es la seguridad de la ciudadanía y ha recordado que en el Cecopi de ayer a las 19 horas se comunicó que podían regresar los vecinos de los barrios afectados en la Vall d'Uixó, de manera que a las 8 horas de la mañana levantado el confinamiento.

La vuelta se hacen dentro de un operativo coordinado por Guardia Civil, policía local, Cruz Roja y Policía de la Generalitat Valenciana siguiendo las recomendaciones de la dirección de la emergencia y operativa de la extinción.

Noticias relacionadas

Valderrama ha sostenido que "es importante que la población retorne a la normalidad" y ha comentado que se dispone de "un amplio dispositivo terrestre en todos los municipios urbanos para proteger las viviendas". En este sentido, anoche se hizo un amplio recorrido ante el posible rebrote para poder actuar con celeridad en caso necesario.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Levante - EMV

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mariló y Javier, una pareja de pensionistas con un alto grado de dependencia, son desahuciados de su piso en alquiler de calle La Unión
  2. El nuevo staff de Txus Vidorreta incorpora otra novedad en la estructura del primer equipo del Unicaja
  3. Las olas de calor y la inflación amenazan la temporada alta hotelera en Málaga: el turista nacional prefiere otros destinos
  4. Loren abre la segunda fase del mercado de fichajes del Málaga CF
  5. Un centro no puede sustituir a una familia': se busca hogar para 461 menores en Málaga
  6. Málaga lanza su mayor operación de VPO en concesión: 599 pisos con piscina en Campanillas y Cruz de Humilladero
  7. El bar de Málaga donde comer una mariscada por 10 euros a media hora de la capital
  8. Polémica por el hallazgo de bacterias fecales en las playas de Marbella: 'Exigimos máxima claridad

Málaga se libra de la 'cúpula de calor' que ha encendido las alarmas de la Aemet

Málaga se libra de la 'cúpula de calor' que ha encendido las alarmas de la Aemet

La ciencia explica por qué perros y gatos pueden reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo

La ciencia explica por qué perros y gatos pueden reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo

FUT Esports y Karmine Corp mandan en el VCT EMEA antes de una última semana de máxima tensión

FUT Esports y Karmine Corp mandan en el VCT EMEA antes de una última semana de máxima tensión

'Las hermanas': cuando el verdadero villano es el sistema

'Las hermanas': cuando el verdadero villano es el sistema

El arnés inteligente creado en España que puede alertarte de que tu perro está enfermo antes de que tenga síntomas

El arnés inteligente creado en España que puede alertarte de que tu perro está enfermo antes de que tenga síntomas

La mejor eSIM para viajar a Reino Unido: internet en Inglaterra y Escocia desde el primer minuto

La mejor eSIM para viajar a Reino Unido: internet en Inglaterra y Escocia desde el primer minuto

Las mejores latas de conservas con las que puedes combinar las patatas fritas de bolsa para los aperitivos de este verano

Las mejores latas de conservas con las que puedes combinar las patatas fritas de bolsa para los aperitivos de este verano

El tiempo en La Zubia: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El tiempo en La Zubia: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio
Tracking Pixel Contents