Confirman tres nuevos casos en humanos de virus del Nilo en Sevilla y eleva a nueve los contagios este verano

Andalucía ha registrado tres nuevos casos de fiebre del Nilo occidental, todos ellos en la provincia de Sevilla, lo que eleva a nueve el número de contagios confirmados en la comunidad desde el inicio de la temporada de vigilancia.

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica ha informado de que dos de los nuevos positivos corresponden a hombres de 40 y 48 años, vecinos de Villamanrique de la Condesa y Palomares del Río, que presentan cuadros leves. El tercer caso afecta a un hombre de 71 años, residente en la barriada sevillana de Tablada, que permanece hospitalizado tras comenzar con síntomas el pasado 25 de julio. Todos los diagnósticos han sido confirmados por el laboratorio de referencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Sevilla entra en área en alerta

La aparición del caso más grave ha llevado a la Consejería de Salud a declarar el municipio de Sevilla como área en alerta, al situarse en la barriada de Tablada el lugar más probable de exposición al virus.

Además, la Junta ha decidido prorrogar el nivel de alerta en Villamanrique de la Condesa y Palomares del Río hasta los días 20 y 21 de agosto, respectivamente. La declaración de un área en alerta implica reforzar la vigilancia epidemiológica, entomológica y animal, intensificar el seguimiento de posibles casos y aumentar las campañas informativas para que la población adopte medidas de protección frente a las picaduras de mosquito. La Delegación Territorial de Salud ya ha comunicado esta situación a los ayuntamientos afectados y a la Diputación de Sevilla.

Un caso neurológico entre nueve contagios

De los nueve casos confirmados este año en Andalucía, ocho han presentado síntomas leves y uno ha desarrollado afectación neurológica, una complicación poco frecuente que se produce en menos del 1% de las infecciones por el virus del Nilo occidental.

Los casos detectados hasta el momento se reparten entre los municipios sevillanos de Palomares del Río, Villamanrique de la Condesa, La Puebla del Río, Coria del Río, Aznalcázar y la capital hispalense.

Los dos positivos leves anunciados este martes han sido localizados gracias al sistema de vigilancia específico implantado en los municipios considerados de especial seguimiento o declarados en alerta.

Ya son 16 municipios andaluces en alerta

Con la incorporación de Sevilla, Andalucía cuenta actualmente con 16 municipios declarados área en alerta por la circulación del virus del Nilo occidental. En la provincia de Málaga mantienen este nivel Fuengirola y Las Lagunas de Mijas, mientras que el resto de municipios afectados se encuentran en Sevilla, además de Torredonjimeno (Jaén) y Salobreña (Granada).

La Junta también ha detectado circulación del virus en Benacazón (Sevilla) y Bujalance (Córdoba), aunque en ambos casos las capturas de mosquitos se realizaron a más de 1,5 kilómetros de los núcleos urbanos, por lo que no ha sido necesario activar el nivel de alerta.

El último informe semanal de vigilancia señala además que se ha detectado el virus en dos aves silvestres de las 219 analizadas esta temporada, ambas localizadas en una zona alejada de los núcleos de población del Parque Nacional de Doñana. Por el momento, no se han registrado casos de fiebre del Nilo en équidos durante la presente campaña de vigilancia en Andalucía.