Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Los conductores piden soluciones para Las PedrizasAumentan los casos de cáncer de pielAumentan la frecuencias del Cercanías en FeriaLa cadena de turrones Vicens sustituye a Juguetes CarriónITV inminente para nuevas matrículasLa Junta rescata a Arturo Bernal, exconsejero de TurismoLa Policía investiga el fallo de ciberseguridad en SénecaUn exACB como complemento a Tyson Pérez
instagramlinkedin

Fuego en Castellón

Noche decisiva en el incendio de la Vall d’Uixó (Castellón) con 400 efectivos trabajando para intentar lograr la estabilización del fuego

El operativo mantendrá una vigilancia intensiva con drones y cámaras térmicas durante la madrugada para evitar rebrotes

&quot;Noche crítica&quot; en el incendio de la Vall d’Uixó con 400 efectivos trabajando para intentar lograr la estabilización del fuego.

"Noche crítica" en el incendio de la Vall d’Uixó con 400 efectivos trabajando para intentar lograr la estabilización del fuego. / Bombers Castelló

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Lucía Camporro

El incendio forestal declarado en la Vall d’Uixó (Castellón) entra en una fase determinante. Tras la última actualización del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) realizada a las 20:00 horas, el responsable de las labores de extinción ha confirmado que el fuego se encuentra perimetrado, pero no asegurado, por lo que las próximas horas resultarán fundamentales para el devenir de la emergencia.

"Esta noche es crítica, ya que la evolución del incendio durante las próximas horas será determinante. Los medios van a poder trabajar en condiciones óptimas, y tendremos durante toda la noche a 400 efectivos trabajando para lograr el objetivo: la estabilización del incendio", ha remarcado el responsable del operativo.

Las próximas 48 horas, cruciales para lograr estabilizar el incendio.

Las próximas 48 horas, cruciales para lograr estabilizar el incendio. / Bombers Castelló

Las próximas 48 horas, cruciales para lograr estabilizar el incendio

A pesar de la importante presencia de personal sobre el terreno y de los avances logrados, la dirección de la emergencia pide cautela antes de dar el fuego por controlado de forma definitiva. "Todavía damos un margen 48 horas para dar por estabilizado el incendio, porque para alcanzar ese paso necesitamos evaluar su comportamiento a lo largo de este periodo", ha detallado el responsable de las labores de extinción en la última actualización del CECOPI.

Con el fin de consolidar el perímetro y evitar reproducciones del fuego, la estrategia nocturna combinará el trabajo de los 400 efectivos con el uso de tecnología avanzada: drones y cámaras térmicas volverán a sobrevolar la zona para detectar los puntos calientes y actuar de inmediato sobre ellos.

Por otra parte, las labores de extinción en las zonas más escarpadas de la sierra de Espadán están exigiendo un despliegue técnico y humano de gran envergadura.

Drones y cámaras térmicas volverán a sobrevolar la zona para detectar los puntos calientes y actuar de inmediato sobre ellos.

Drones y cámaras térmicas volverán a sobrevolar la zona para detectar los puntos calientes y actuar de inmediato sobre ellos. / Bombers Castelló

Meteorología favorable

Las condiciones climáticas de la tarde han dado un respiro a los equipos de extinción. El aviso amarillo activo en la zona ha propiciado un descenso notable de las temperaturas a última hora, un factor que no ha influido negativamente y que, por el contrario, ha favorecido el avance de los trabajos sobre el terreno.

Noticias relacionadas

Para las próximas horas se prevé un escenario meteorológico similar al de jornadas anteriores, en las que las temperaturas han bajado de manera considerable durante la noche. No obstante, la dirección de la emergencia permanecerá atenta a cualquier actualización emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Fuente: Levante - EMV

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Ayuntamiento de Málaga respalda a los trabajadores de Plaza Mayor y McArthurGlen ante la ampliación de horarios hasta medianoche
  2. Málaga se queda sin comprador para el último gran solar hotelero de La Térmica, valorado en más de 40 millones
  3. El Unicaja ultima el fichaje de Amine Noua
  4. Adelante Andalucía consolida su confianza y arrebata la segunda plaza a PSOE y a Vox en el barómetro del CIS andaluz, aunque no al PP de Moreno
  5. McArthurGlen ofrece transporte a sus empleados ante la huelga por el ‘Late Night Shopping’ en Málaga
  6. Un detenido tras el hallazgo de restos humanos en un camino de acceso a la cantera de Alhaurín de la Torre
  7. Málaga lanza su mayor operación de VPO en concesión: 599 pisos con piscina en Campanillas y Cruz de Humilladero
  8. ¿Por qué Willy Hernangómez ficha solo un año por el Unicaja?

Al-Ittihad, segundo examen del verano para el Málaga CF

Al-Ittihad, segundo examen del verano para el Málaga CF

Sorteo Bonoloto del miércoles 29 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del miércoles 29 de julio de 2026

Cervezas Victoria presenta una campaña que recupera su historia común con el Málaga CF

Cervezas Victoria presenta una campaña que recupera su historia común con el Málaga CF

Sánchez desvincula el indulto a Laura Borràs de cualquier negociación política: "Damos cumplimiento a la sentencia del TSJC"

Sánchez desvincula el indulto a Laura Borràs de cualquier negociación política: "Damos cumplimiento a la sentencia del TSJC"

Confirman tres nuevos casos en humanos de virus del Nilo en Sevilla y eleva a nueve los contagios este verano

Confirman tres nuevos casos en humanos de virus del Nilo en Sevilla y eleva a nueve los contagios este verano

Montaje de la nueva portada de la Feria del Centro de Málaga en la calle Larios

Montaje de la nueva portada de la Feria del Centro de Málaga en la calle Larios

Juanma Rodríguez: "Faltan Amine Noua y dos fichajes más"

Juanma Rodríguez: "Faltan Amine Noua y dos fichajes más"

DIRECTO | Pedro Sánchez comparece tras su reunión con el rey Felipe VI

Tracking Pixel Contents