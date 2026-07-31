Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora de la entrada masiva a CeutaRestos hallados en AlhaurínMalagueña de 63 años desahuciadaParalizan obra en Carretera de CádizHuelga Plaza Mayor y McArthurGlenAviso por calor en MálagaRestauración de la capilla de la PiedadBeneficios de Unicaja
instagramlinkedin

Incendios forestales

Tres militares de la UME heridos, dos de ellos graves, tras volcar su camión en Robledo de Chavela

El accidente ha obligado a cortar temporalmente la vía y ha movilizado a los servicios sanitarios del SUMMA 112, que han trasladado a los afectados a un centro hospitalario

Un vehículo de la UME participa en las labores de extinción de un incendio.

Un vehículo de la UME participa en las labores de extinción de un incendio. / UME / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

MADRID

Tres miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han resultado heridos este viernes, dos de ellos con pronóstico "potencialmente grave", tras sufrir un aparatoso accidente en la localidad madrileña de Robledo de Chavela, según han confirmado fuentes de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. El contingente participaba en las labores de extinción del incendio forestal que afecta a la sierra oeste de la región.

El siniestro se ha registrado sobre las 19:50 horas en la carretera M-512. Por causas que todavía se están investigando, el camión en el que se desplazaban ha volcado en plena calzada. A consecuencia del impacto, la vía ha permanecido completamente cortada al tráfico para garantizar la seguridad y facilitar las labores de los equipos de emergencia.

Noticias relacionadas

Hasta el lugar se han desplazado de forma inmediata los sanitarios del SUMMA 112, quienes han atendido a los ocupantes del vehículo militar. Los dos heridos de mayor gravedad han sido estabilizados en el punto y posteriormente trasladados en ambulancia a un centro hospitalario. Por su parte, un tercer efectivo de la UME que presentaba lesiones de carácter leve ha sido dado de alta en el mismo lugar de los hechos.

Fuente: El Periódico de España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mueren dos niños de 10 y 15 años en un grave incendio en un bloque de viviendas de Benalmádena: "Las llamas estaban muy avanzadas"
  2. Empresas de la Costa del Sol confían en que la apertura de la frontera con Gibraltar dispare sus oportunidades de negocio
  3. El futuro de los inquilinos del edificio del 15 de la avenida Europa sigue en el aire: «La única esperanza es que el Ayuntamiento de Málaga intervenga»
  4. El Málaga CF confirma la lesión de Juan Cruz
  5. Dos madres malagueñas en la calle tras ser desahuciadas vuelven al pleno a pedir ayuda: 'No quiero que se me regale nada, solo una vivienda que podamos pagar
  6. Juan Cruz, la nota más preocupante del Málaga CF
  7. No somos la oposición, somos los vecinos': el Pleno de Málaga vuelve a expulsar a varios vecinos por la tensión de la limpieza
  8. Así juega Amine Noua, el próximo fichaje del Unicaja

La prensa lituana coloca en el Unicaja a Simonas Lukosius, MVP de la última Final Four de la BCL

Trujillo reivindica la Tauromaquia y a la juventud en su Pregón Taurino

Trujillo reivindica la Tauromaquia y a la juventud en su Pregón Taurino

La calle Ferrándiz: resistentes de la esencia comercial y vecinal del barrio de la Victoria

La calle Ferrándiz: resistentes de la esencia comercial y vecinal del barrio de la Victoria

Málaga culmina la rehabilitación de la capilla de la Virgen de la Piedad en el Molinillo

Málaga culmina la rehabilitación de la capilla de la Virgen de la Piedad en el Molinillo

Inauguración de la restaurada capilla de la Piedad, en fotos

Inauguración de la restaurada capilla de la Piedad, en fotos

Sorteo Euromillones del viernes 31 de julio de 2026

Sorteo Euromillones del viernes 31 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del viernes 31 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del viernes 31 de julio de 2026

Andalucía eleva a once los casos de virus del Nilo en Sevilla y sigue la alerta en Fuengirola y Mijas

Andalucía eleva a once los casos de virus del Nilo en Sevilla y sigue la alerta en Fuengirola y Mijas
Tracking Pixel Contents