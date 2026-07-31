Última hora de los incendios en España, en directo | Mejora el incendio de Fermoselle (Zamora) y se estudia el regreso de los desalojados

El incendio en Fermoselle (Zamora) continúa descontrolado tras una noche en la que ha habido que evacuar dos nuevas poblaciones, Villar del Buey y Pasariegos, que se suman a las doce localidades ya desalojadas. El operativo concentra sus esfuerzos en impedir que las llamas alcancen los cañones del Tormes y del Duero, mientras refuerza el dispositivo ante la previsión de fuertes rachas de viento durante la tarde.

La mejoría reciente se ha consolidado con la estabilización de los focos de Ávila y Madrid, por lo que gran parte de la población evacuada ha podido volver a sus domicilios y se ha levantado el confinamiento en todos los municipios afectados en ambas zonas, siempre bajo la recomendación de tomar precauciones como el uso de mascarillas.

Mapa de incendios en España.

En Castellón, en cambio, el incendio que comenzó el sábado en la Vall d'Uixó sigue sin control, con un perímetro de 82 kilómetros, y enfrenta una "noche crítica" para evaluar la evolución del fuego, aunque se ha revisado el recuento de hectáreas quemadas y se ha reducido a 9.300.

Fuente: El Periódico

Efectivos trabajan por tierra para controlar fuego de La Puebla de los Infantes (Sevilla) Un dispositivo del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Infoca), formado por 22 efectivos en tierra y una autobomba, se ha incorporado a primera hora de este viernes a las labores de extinción del incendio forestal que afecta al paraje Pantano José Torán, en el término municipal de La Puebla de los Infantes (Sevilla). El Infoca ha informado de que tras quedar estabilizado el fuego ha trabajado durante la noche un contingente formado por 16 efectivos por tierra y un camión autobomba para avanzar en las labores que permitan dar el incendio por controlado.

Extinguido el incendio de Monfero (A Coruña) y el de Ourol (Lugo) sigue controlado El incendio que afectó al municipio coruñés de Monfero y que saltó también a Guitiriz (Lugo) está extinguido desde anoche tras quemar 38 hectáreas, mientras que el de Ourol, en Lugo, sigue controlado. La superficie afectada por las llamas asciende a 38,03 hectáreas, de las cuales 33,38 se corresponden a monte raso y 4,65 de arbolado, la mayor parte de ellas en Guitiriz. Además, sigue controlado desde las 13:36 horas del jueves el incendio en el municipio de Ourol, que quemó alrededor de 30 hectáreas según las últimas estimaciones provisionales.

Cuarenta dotaciones terrestres y 9 medios aéreos refrescan la zona del incendio en Madrid Cuarenta dotaciones terrestres y nueve medios aéreos trabajarán este viernes en refrescar la superficie afectada por el incendio en la sierra oeste de la Comunidad de Madrid con preocupación por las altas temperaturas previstas para hoy, según ha informado el Gobierno madrileño en redes sociales. Durante la noche, cuarenta dotaciones terrestres han seguido rematando y refrescando la superficie afectada por el incendio en la sierra oeste, con especial atención a la zona del embalse de San Juan (San Martín de Valdeiglesias), donde ayer se produjo una reproducción.

Declarado un incendio forestal en Tornavacas (Cáceres), con dos focos activos Un incendio forestal se ha declarado en el término municipal de Tornavacas (Cáceres), donde ya trabajan medios terrestres y aéreos del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) para su extinción. Según ha informado este viernes el Plan Infoex, el incendio con dos focos activos afecta a una zona de alta montaña y en las labores de extinción participan cinco unidades de bomberos forestales terrestres, dos helitransportadas, dos agentes del Medio Natural, dos técnicos de extinción, además de dos helicópteros y dos aviones.

Mejora el incendio de Fermoselle (Zamora) y se estudia el regreso de los desalojados La situación del incendio forestal de Fermoselle (Zamora) ha mejorado esta noche y eso hace que se estudie la posibilidad de que en las próximas horas puedan volver a sus casas los vecinos de algunas de las catorce poblaciones desalojadas y puedan levantarse los confinamientos en los dos municipios en los que se ha decretado. Igualmente, si la evolución es positiva podrían reabrirse al tráfico la carretera autonómica y las tres carreteras provinciales que están cortadas desde que el pasado miércoles se inició el incendio, según ha avanzado el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Zamora, Mariano Rodríguez.

Fermoselle revive la pesadilla de los incendios: “Van dos intentos en nueve años, al tercero nos queman el pueblo” En la villa de los Arribes los fermosellanos empiezan a despertar de la pesadilla. Nueve años después del incendio que comprometió al pueblo, los vecinos no podían imaginar que fuera peor. “Van dos intentos en nueve años, al tercero nos queman el pueblo” expresa sin remilgos Roberto Carlos Ramos, concejal de Urbanismo. Leer más

El incendio de Fermoselle entra en su tercera jornada con 46 medios, apoyo aéreo y cinco bulldozers Tras la segunda noche desde el inicio del incendio de Fermoselle, el pasado miércoles 29 de julio, un total de 46 medios se han trasladado a las zonas afectadas desde primera hora de la mañana de este viernes 31: 6 técnicos. Ingenieros pertenecientes a las administraciones públicas con formación específica de incendios forestales que desempeñan funciones de responsabilidad en la organización del incendio.

Ingenieros pertenecientes a las administraciones públicas con formación específica de incendios forestales que desempeñan funciones de responsabilidad en la organización del incendio. 11 agentes medioambientales y celadores. Personal que ostenta la condición de agentes de la autoridad pertenecientes a las Administraciones Públicas.

Personal que ostenta la condición de agentes de la autoridad pertenecientes a las Administraciones Públicas. 7 cuadrillas terrestres. Se componen de un equipo de 5 peones, 1 peón especialista y 1 capataz con 2 vehículos , uno todoterreno y otro vehículo pick-up.

Se componen de un equipo de , uno todoterreno y otro vehículo pick-up. 6 autobombas. Camión todoterreno con depósito de 3.000 a 5.000 litros y bomba de impulsión, pertenecientes a la Junta de Castilla y León, conveniadas con Ayuntamientos y Diputaciones, Bomberos municipales y de Diputaciones y Autobombas de la UME.

Camión todoterreno con depósito de y bomba de impulsión, pertenecientes a la Junta de Castilla y León, conveniadas con Ayuntamientos y Diputaciones, Bomberos municipales y de Diputaciones y Autobombas de la UME. 5 bulldozers. Maquinaria pesada o retén de maquinaria. Se compone de góndola, buldócer, vehículo todoterreno y dos conductores/maquinistas.

Maquinaria pesada o retén de maquinaria. Se compone de góndola, buldócer, vehículo todoterreno y dos conductores/maquinistas. 1 ELIF o BRIF. En el caso de las ELIF, son cuadrillas que se trasladan en los helicópteros. Se componen de un técnico o capataz y 4 a 7 peones especialistas . Disponen de vehículo todoterreno asociado. Por otro lado, las BRIF son cuadrillas helitransportadas contratadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) . Todas ellas disponen de vehículo todoterreno asociado.

En el caso de las ELIF, son cuadrillas que se trasladan en los helicópteros. Se componen de un técnico o capataz y . Disponen de vehículo todoterreno asociado. Por otro lado, las BRIF son cuadrillas helitransportadas contratadas por el . Todas ellas disponen de vehículo todoterreno asociado. 2 Helicópteros o Hidroaviones. Dentro de esta categoría hay un total de 6 subgrupos :

Dentro de esta categoría hay un total de : Hidroaviones: Aviones anfibios de gran capacidad de 5.500 l (AA) ;

Aviones anfibios de gran capacidad de ; Helicópteros: Helicóptero bombardero o de transporte/bbombardero

Helicóptero bombardero o de transporte/bbombardero HOTEL: Helicóptero coordinación de Junta de Castilla y León;

Helicóptero coordinación de Junta de Castilla y León; ACO: Avión de coordinación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO);

Avión de coordinación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO); ACT: Avión de carga en tierra de 3.100 l ;

Avión de carga en tierra de ; Aa: Aviones anfibios medios de 3.100 l (Aa) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)

Aviones anfibios medios de del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) 8 medios distintos entre los que se pueden encontrar la UME, Protección civil, Bomberos Municipales o Bomberos de la Diputación.

El incendio de Vall d'Uixó sigue sin control cerca de cumplir una semana, pero con avances El incendio forestal declarado el pasado sábado en la Vall d'Uixó afronta este viernes su séptima jornada de lucha contra un fuego que sigue activo y sin ser estabilizado, aunque los avances en la extinción durante los dos últimos días han permitido la vuelta a casa de 2.800 personas de nueve municipios. A las 10 horas está previsto que comience una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) y, al finalizar, se ofrecerán los últimos datos disponibles y se hará balance de los trabajos de control y extinción durante esta madrugada tras la evolución favorable durante el día de ayer.