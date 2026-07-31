Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Dos menores mueren en un incendio en BenalmádenaSe elevan los pacientes crónicosDividendo de UnicajaMalagueña de 63 años desahuciadaCrisis migratoriaCerro de la TortugaPretemporada Málaga CFFichaje de Amine Noua
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora de los incendios en España, en directo | Mejora el incendio de Fermoselle (Zamora) y se estudia el regreso de los desalojados

El incendio en Fermoselle ha mejorado esta noche y eso hace que se estudie la posibilidad de que en las próximas horas puedan volver a sus casas los vecinos de algunas de las catorce poblaciones desalojadas y puedan levantarse los confinamientos

Pedro Sánchez: "Hemos dejado atrás la emergencia nacional en Ávila y Madrid", mientras que Sara Aagesen ha cifrado en 180.000 hectáreas la superficie quemada en España en lo que va de año

Imágenes del incendio forestal de Zamora

Imágenes del incendio forestal de Zamora

Ver galería

GALERÍA | Un incendio forestal amenaza Fermoselle / Cedidas/Francisco Marcos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

El incendio en Fermoselle (Zamora) continúa descontrolado tras una noche en la que ha habido que evacuar dos nuevas poblaciones, Villar del Buey y Pasariegos, que se suman a las doce localidades ya desalojadas. El operativo concentra sus esfuerzos en impedir que las llamas alcancen los cañones del Tormes y del Duero, mientras refuerza el dispositivo ante la previsión de fuertes rachas de viento durante la tarde.

La mejoría reciente se ha consolidado con la estabilización de los focos de Ávila y Madrid, por lo que gran parte de la población evacuada ha podido volver a sus domicilios y se ha levantado el confinamiento en todos los municipios afectados en ambas zonas, siempre bajo la recomendación de tomar precauciones como el uso de mascarillas.

Noticias relacionadas y más

Mapa de incendios en España.

En Castellón, en cambio, el incendio que comenzó el sábado en la Vall d'Uixó sigue sin control, con un perímetro de 82 kilómetros, y enfrenta una "noche crítica" para evaluar la evolución del fuego, aunque se ha revisado el recuento de hectáreas quemadas y se ha reducido a 9.300.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mueren dos niños de 10 y 15 años en un grave incendio en un bloque de viviendas de Benalmádena: "Las llamas estaban muy avanzadas"
  2. Empresas de la Costa del Sol confían en que la apertura de la frontera con Gibraltar dispare sus oportunidades de negocio
  3. El futuro de los inquilinos del edificio del 15 de la avenida Europa sigue en el aire: «La única esperanza es que el Ayuntamiento de Málaga intervenga»
  4. Dos madres malagueñas en la calle tras ser desahuciadas vuelven al pleno a pedir ayuda: 'No quiero que se me regale nada, solo una vivienda que podamos pagar
  5. Así juega Amine Noua, el próximo fichaje del Unicaja
  6. Los conductores de Málaga piden alternativas a la autovía de Las Pedrizas en obras: 'Los trabajadores tenemos que decidir si llegamos tarde al trabajo o pagamos un peaje
  7. Juanma Moreno renueva la mitad de sus delegaciones territoriales en Málaga: cuatro caras nuevas y un cambio de competencias
  8. Don Chicharrón: el nuevo rincón de la calle Ollerías que devuelve al Centro de Málaga el sabor andaluz

El Grupo Parroquial de la Sed encarga una nueva talla del Cristo a José María Leal Bernáldez

El Grupo Parroquial de la Sed encarga una nueva talla del Cristo a José María Leal Bernáldez

Las sustancias químicas del agua potable podrían aumentar el riesgo de cáncer de útero

Las sustancias químicas del agua potable podrían aumentar el riesgo de cáncer de útero

DIRECTO | Vista de la frontera de Ceuta, por donde cruzaron miles de personas procedentes de Marruecos

Aviso por calor en Málaga: Antequera llegará a 40 grados y Ronda rozará los 38 este viernes y sábado

Aviso por calor en Málaga: Antequera llegará a 40 grados y Ronda rozará los 38 este viernes y sábado

Por qué casi todos los gatos naranjas son machos: dos estudios encuentran la respuesta en su ADN

Por qué casi todos los gatos naranjas son machos: dos estudios encuentran la respuesta en su ADN

Los cocineros andaluces coinciden: “Los huevos rellenos de atún más ricos se hacen con pimientos del piquillo”

Los cocineros andaluces coinciden: “Los huevos rellenos de atún más ricos se hacen con pimientos del piquillo”

Pablo López emociona en Fuengirola con un concierto de regreso a casa

Pablo López emociona en Fuengirola con un concierto de regreso a casa

El concierto de Pablo López en Maremagnum Fuengirola, en fotos

El concierto de Pablo López en Maremagnum Fuengirola, en fotos
Tracking Pixel Contents