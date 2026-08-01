Última hora de los incendios en España, en directo | Estabilizados los incendios en la Vall d'Uixó y Zamora

El Centro de Cooperación Operativa Integrado (Cecopi) constituido por el incendio forestal de Fermoselle (Zamora) ha acordado levantar a lo largo de la mañana de este viernes los confinamientos de Fermoselle y Fariza y los desalojos de doce de los catorce pueblos que fueron evacuados el pasado miércoles por el fuego. Únicamente se mantendrán vigentes las evacuaciones de Pinilla de Fermoselle y de Mámones, donde la orografía del terreno no permite el trabajo eficaz de los medios terrestres y eso impide por el momento la vuelta a casa de sus habitantes, según han indicado fuentes de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora.

Mapa de incendios en España.

Por otro lado, el incendio de la Vall d'Uixó (Castellón) ha quedado estabilizado tras una semana de intensa lucha contra las llamas. La mejora de la situación permite el regreso a sus hogares de los vecinos de Artana y Eslida, los últimos municipios que permanecían evacuados. Pese al avance, el operativo mantiene la vigilancia ante posibles rebrotes y recuerda que el incendio sigue sin estar controlado ni extinguido.

Fuente: El Periódico

Estabilizado el incendio de la Vall d'Uixó tras arder 9.568 hectáreas, el 12% del parque natural El incendio de la Vall d'Uixó ya ha sido estabilizado tras arder 9.568 hectáreas, el 12% del parque natural de la Serra d'Espadà. Así lo ha anunciado este viernes el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, que ha dado otra buena noticia tras el CECOPI de las 17.00 horas. Los vecinos de Artana y Eslida ya pueden regresar a sus casas. Por tanto, en estos momentos no hay ningún municipio con orden de confinamiento o evacuación. Leer más

Estabilizado el incendio forestal de Herrera del Duque (Badajoz) El incendio forestal declarado la tarde del viernes en Herrera del Duque (Badajoz), que afecta a una zona de pinar, eucaliptal y matorral, ha sido estabilizado y evoluciona favorablemente, según informa el Plan Infoex. El nivel 1 de peligrosidad por posible afectación a viviendas aisladas ha sido desactivado. En el lugar trabajan seis unidades de bomberos forestales terrestres, tres agentes del Medio Natural y un técnico de extinción del Plan Infoex.

La evolución del incendio forestal de Herrera del Duque (Badajoz) es "incierta" La evolución del incendio forestal que se ha declarado la tarde de este viernes en Herrera del Duque (Badajoz) ha cambiado de "desfavorable a incierta", según el Plan Infoex, que ha informado de que en la zona afectada -de pinar, eucaliptal y matorral- permanecen trabajando 96 efectivos. Ha precisado que la escala de la situación de un fuego incluye los términos "desfavorable, incierta y favorable".

Tres miembros de la UME heridos al volcar su camión en Robledo de Chavela (Madrid) Tres miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han resultado heridos este viernes, dos de ellos "potencialmente graves", al volcar su camión en la localidad madrileña de Robledo de Chavela, donde participan en las labores de extinción del incendio de la sierra oeste de Madrid. El accidente ha ocurrido a las 19:50 horas en la M-512, según fuentes del 112 de la Comunidad de Madrid.

Estabilizado el incendio forestal de alta montaña de Tornavacas (Cáceres) El incendio forestal declarado esta madrugada en el término municipal de Tornavacas, en la provincia de Cáceres, ha sido estabilizado esta noche, según ha informado el Plan Infoex. El incendio fue detectado sobre las 4:45 horas, en una zona de alta montaña, con dos focos localizados inicialmente en el Puerto de Tornavacas y en el paraje conocido como La Serrá.

La Junta de CyL cifra en un 64,7% los fuegos con origen en la acción humana entre los últimos 17 incendios activos La Junta de Castilla y León ha cifrado en un 64,7 por ciento los incendios forestales originados por la acción humana entre los últimos 17 fuegos que se han dado por estabilizados, controlados o extinguidos en los últimos días, de los cuales ocho todavía siguen activos. A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X, recogido por Europa Press, la Consejería de Medio Ambiente ha detallado que ocho de esos incendios se debieron a negligencias o accidentes y otros tres fueron intencionados, mientras que en seis casos el origen permanece desconocido o continúa bajo investigación.

Estabilizado el perímetro del incendio forestal en Fermoselle (Zamora) El incendio forestal desatado en Fermoselle (Zamora), en una zona agrícola y ganadera próxima a la frontera con Portugal, ha quedado estabilizado en su perímetro después de dos días de un fuego "complicado, intenso y con aspectos meteorológicos cambiantes", ha explicado este viernes por la tarde el viceconsejero de Medio Ambiente en Castilla y León, Jorge Llorente. "Con la lógica prudencia se puede decir que se ha avanzado de forma definitiva para que no aumente el perímetro" de un fuego que obligó a evacuar a catorce poblaciones y al confinamiento de otras dos, con unos mil vecinos desalojados, ha añadido Llorente desde el puesto de mando avanzado.

Vuelven a casa los vecinos de los dos últimos pueblos desalojados del incendio de Zamora Los vecinos de los dos últimos pueblos que permanecían desalojados por el incendio forestal de Fermoselle (Zamora) han comenzado esta tarde a regresar a sus casas de Mámoles y Pinilla de Fermoselle, según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil. De esta forma, la situación por el fuego, que provocó el pasado miércoles el desalojo de catorce poblaciones y el confinamiento de otras dos, con unos mil vecinos evacuados y unos 1.500 confinados, vuelve a la normalidad. También se han reabierto este viernes por la tarde las tres carreteras de la zona que permanecían cortadas por el incendio, después de que por la mañana se hubieran realojado el resto de poblaciones y se hubiera recuperado el tráfico en el resto de vías de la zona.

Un apicultor en el incendio de Zamora: "O nos echan una mano o se acabará la vida rural" El apicultor de Fermoselle (Zamora) Ignacio Campos, al que se le han quemado tres de sus cinco colmenares y los otros dos están en peligro por las llamas del incendio declarado en la localidad, reconoce que tiene ganas de tirar la toalla y advierte de que los incendios ponen hasta tal punto en riesgo la vida en el campo que, si no reciben ayuda, se acabará. "La vida rural es así y ,como la gente no nos quiera ver o entender y nos eche una mano, se acabará totalmente", ha declarado a EFE junto a una de sus explotaciones apícolas quemadas, en la que ha perdido un centenar de colmenas. Este ganadero ha hecho números y ha mostrado su impotencia por un fuego que se ha producido justo cuando estaba a punto de recoger la miel del colmenar, lo que agrava sus pérdidas.