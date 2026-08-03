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CRISIS MIGRATORIA

Save the Children alerta de que cientos de menores en Ceuta se hallan fuera del sistema de protección

La organización considera "imprescindible" acelerar los traslados de niños y adolescentes no acompañados a otras comunidades

Dos adolescentes duermen en un parque en Ceuta.

Dos adolescentes duermen en un parque en Ceuta. / Marcos Moreno / Europa Press

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Nieves Salinas

Save the Children ha alertado lunes del "grave riesgo" de que cientos de niños, niñas y adolescentes permanezcan fuera del sistema de protección en Ceuta ante el aumento de llegadas registrado en los últimos días. La organización recuerda que el sistema de protección de la ciudad atiende actualmente alrededor de mil niños y niñas, muy por encima de su capacidad estructural, que cuenta con menos de un centenar de plazas. 

Esta situación hace temer que haya niños que todavía "no hayan podido ser identificados y derivados a recursos permaneciendo en la calle o en espacios que no reúnen las condiciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar", señala la entidad.

Familias con niños

La organización, además, expresa su preocupación por los centenares de personas que precisan asistencia humanitaria en la ciudad, entre las que pueden encontrarse menores de edad no identificadas y familias. 

"La prioridad en estos momentos debe ser que ningún niño o niña quede sin protección. Todos los menores de edad deben ser identificados cuanto antes y trasladados a un recurso seguro donde puedan recibir atención especializada y apoyo psicosocial", señala Jennifer Zuppiroli. 

Espacios de acogida

Save the Children ve "urgente" reforzar los equipos encargados de identificar a los menores de edad y perfiles vulnerables, proporcionar asistencia humanitaria y agilizar su derivación a los recursos así como habilitar nuevos espacios de acogida que permitan responder a las necesidades actuales mientras se vayan organizando los traslados a península. 

En particular, Save the Children considera "imprescindible" acelerar los traslados de niños y adolescentes no acompañados a otras comunidades autónomas para aliviar la presión sobre el sistema de protección de Ceuta y garantizar que todos puedan recibir una atención adecuada. La organización recuerda que la protección de la infancia "es una responsabilidad compartida entre todas las administraciones y no puede recaer únicamente sobre los territorios fronterizos como es el caso de Ceuta". 

Save the Children insiste, además, en que cualquier decisión "debe adoptarse atendiendo siempre a su interés superior". En caso de plantearse procesos de repatriación, la legislación española establece un procedimiento específico para menores de edad que exige una evaluación individualizada de cada caso y garantiza "el pleno respeto de sus derechos". 

Asistencia humanitaria

Junto a la protección de la infancia, Save the Children alerta también de la situación humanitaria que se vive en la ciudad. Las imágenes difundidas en las últimas horas muestran a numerosas personas concentradas en playas y en los alrededores del Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes, mientras diferentes testimonios relatan dificultades para acceder a agua, alimentos y otros bienes básicos. 

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"La asistencia humanitaria debe reforzarse de manera inmediata. Es imprescindible garantizar el acceso a agua potable, alimentación, atención sanitaria y espacios seguros para todas las personas que han llegado, prestando una atención específica a niños, mujeres embarazadas y otras personas en situación de especial vulnerabilidad", añade Zuppiroli.

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Fuente: El Periódico

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