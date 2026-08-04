Crisis migratoria
Nuevo naufragio en aguas de Cabrera: hallan 2 cadáveres y buscan una decena de migrantes desaparecidos
Los equipos de Salvamento Marítimo y Guardia Civil consiguen rescatar a 17 personas y mantienen activo el dispositivo de búsqueda ante la posibilidad de que todavía haya desaparecidos en el mar
Enrique Casanova
Al menos dos personas han fallecido y otras 17 han sido rescatadas con vida este martes tras el naufragio de una embarcación con migrantes de origen subsahariano en aguas próximas a la isla de Cabrera. El operativo de búsqueda continúa activo, ya que se teme que todavía pueda haber personas desaparecidas.
La alerta comenzó sobre las 12.10 horas, cuando Salvamento Marítimo localizó a dos náufragos a unas ocho millas al sureste de Cabrera. El helicóptero Helimer acudió al lugar y rescató a ambas personas, que fueron trasladadas al Hospital de Son Espases para recibir atención médica.
Poco después, la Guardia Civil activó un amplio dispositivo marítimo. Entre las 12.30 y las 14.30 horas, los agentes del Servicio Marítimo Provincial rescataron a otras doce personas y recuperaron dos cuerpos sin vida, que fueron trasladados al puerto de la Colònia de Sant Jordi. Tres de los supervivientes presentaban quemaduras y síntomas de agotamiento, por lo que recibieron asistencia sanitaria. Uno de ellos también fue evacuado al hospital.
Asimismo, el helicóptero Helimer localizó y rescató a otros tres migrantes, que fueron trasladados al Hospital de Son Llàtzer tras aterrizar en el aeropuerto de Palma.
Según la información facilitada por las autoridades, el naufragio se habría producido alrededor de las 7 horas del lunes 3 de agosto. En la embarcación viajaban unas 30 personas y todo apunta a que podría tratarse de una patera cuya desaparición ya había sido comunicada a Salvamento Marítimo y en la que se estimaba que viajaban unas 29 personas.
En el dispositivo participan medios aéreos y marítimos de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo, entre ellos dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, la Salvamar Mimosa, el remolcador Marta Mata y el helicóptero Helimer, que siguen rastreando la zona donde se produjo el hundimiento.
Fuente: Diario de Mallorca
- El vicepresidente de los Comerciantes de Benalmádena, sobre el renacer del Tívoli: “Las cadenas hoteleras más punteras van a estar más interesadas en abrir en el municipio"
- Tamese, la última fábrica metalúrgica de Málaga, será finalmente demolida: 'Es inadmisible que a comienzos del XXI sigan ocurriendo estas cosas
- El Torcal de Antequera volverá a tener camping
- El PSOE de Málaga critica las obras del paseo de Pedregalejo: “No hay derecho a que nos hurten nuestra identidad y que a la vez nos sableen en la cara”
- Decoración, complementos y artesanía desde un euro: así es el mercadillo costero de Málaga con 130 puestos llenos de descuentos y rebajas
- Más de 41 grados en Coín y Estepona: el calor extremo y el terral mantienen en Málaga el aviso naranja
- Málaga da el primer paso para construir 7.339 nuevas viviendas en la Vega de Campanillas, con más de 4.000 VPO
- El Unicaja ultima la plantilla con la llegada de un pívot 'bicho' que suba el techo competitivo