Por qué cada vez más viajeros eligen el tren para descubrir España

Dejas el equipaje y te acomodas en el asiento. El tren abandona la estación mientras el paisaje empieza a desfilar tras la ventanilla y, casi sin darte cuenta, bajas el ritmo. Sacas ese libro que lleva semanas esperando, conversas, pides un café o simplemente dejas que la mirada se pierda al otro lado del cristal. Todavía faltan kilómetros para llegar, pero sientes que las vacaciones ya han comenzado.

Durante mucho tiempo entendimos el viaje como un simple desplazamiento: el tiempo que había que invertir para llegar al destino. Sin embargo, cada vez son más quienes descubren que el trayecto también puede formar parte de la experiencia. Viajar ya no consiste únicamente en llegar antes. También importa cómo llegas.

El tren se ha convertido en uno de los grandes facilitadores del turismo nacional / D. R.

Este cambio de mirada explica por qué cada vez más personas eligen el tren para descubrir España. Sobre esa nueva manera de viajar ha construido iryo su propuesta, contribuyendo a transformar la experiencia de viajar en alta velocidad y apostando por un modelo donde el confort, la flexibilidad y la calidad del servicio forman parte del propio viaje.

Esta filosofía, que tiene como objetivo ofrecer la mejor experiencia de alta velocidad en Europa, ha conectado con millones de viajeros. Desde que iryo comenzó a operar en España, en noviembre de 2022, más de 23 millones de personas han elegido viajar con la compañía. En este tiempo, el operador privado ha realizado más de 74.000 servicios y mantiene cuotas de mercado de entre el 23 % y el 28 % en corredores como Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia, Madrid-Sevilla o Madrid-Málaga.

Interior de uno de los trenes de alta velocidad iryo / D. R.

Comodidad y servicios a bordo

¿Qué busca exactamente el nuevo perfil de viajero? Más allá de la rapidez o el precio, cada vez cobran más importancia aspectos como el bienestar a bordo y los servicios disponibles durante el trayecto. Una evolución que explica la apuesta de iryo por situar el confort en el centro de la experiencia de viaje.

En sus trenes de última generación Frecciarossa, con sus amplios espacios, sus cómodos asientos y la cuidada atención de sus asistentes, el tiempo a bordo se disfruta de otra manera. A esta experiencia contribuyen también otros elementos, como la propuesta gastronómica de Haizea. No se trata solo de pedir un snack a mitad de viaje, sino de disfrutar de una cocina propia a bordo inspirada en los sabores locales y elaborada con productos de proximidad.

Los trenes Frecciarossa de iryo cuentan diseño rápido, cómodo, silencioso y ecológico / D. R.

Un turismo más flexible... y también más consciente

La forma de viajar también está cambiando porque cambian nuestras prioridades. Cada vez valoramos más la libertad y la tranquilidad mental, traducidas en la posibilidad de adaptar los planes sobre la marcha, modificar horarios cuando surge un imprevisto o combinar distintos medios de transporte sin complicaciones.

Para responder a esa demanda de flexibilidad, iryo cuenta con diferentes conexiones a trece destinos españoles, con múltiples frecuencias diarias y una oferta de cuatro tarifas con distintas posibilidades de cambios pensada para adaptarse a todos los perfiles y necesidades. Una propuesta que permite organizar cada desplazamiento con mayor libertad, ya sea un plan improvisado, un viaje de trabajo o unas vacaciones planificadas con antelación.

Esa flexibilidad va más allá del propio trayecto en tren. Gracias a iryo Conecta, el viaje puede continuar una vez se llega a la estación mediante una solución multimodal que facilita el enlace con otros medios de transporte, como el avión, el taxi o el autobús. Además, todos los billetes incluyen el uso gratuito de la red de Cercanías en los destinos donde opera hasta 4 horas antes y 4 horas después del viaje, haciendo que el desplazamiento hasta el destino final resulte más sencillo y cómodo.

Haizea, la marca de gastronomía de iryo, basa su oferta en productos frescos y de proximidad / D. R.

El auge del tren responde también a una mayor conciencia ambiental. Frente a otros medios de transporte, el ferrocarril ofrece una forma más eficiente de recorrer largas distancias. Sobre esa ventaja, iryo ha dado un paso más incorporando el uso de energía 100 % renovable y una flota fabricada con un 94 % de materiales reciclables, reforzando así su apuesta por una movilidad cada vez más respetuosa con el entorno. Además, la compañía está trabajando un Plan de Descarbonización y Eficiencia Energética que se alinea con la Agenda 2030 y con los ODS 7, 9, 11 y 13. Esa hoja de ruta se traduce en medidas concretas. iryo ha registrado su huella de carbono en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y trabaja sobre los distintos alcances de emisión.

El auge de la Alta Velocidad refleja un cambio que va mucho más allá de la movilidad. Cada vez más personas descubren que el turismo nacional no consiste únicamente en visitar nuevos lugares, sino en disfrutar también del camino que conduce hasta ellos. Porque, al fin y al cabo, cuando el trayecto forma parte de la experiencia, el viaje empieza mucho antes de llegar al destino.

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