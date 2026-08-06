¿Y si el eclipse te pilla al volante?

El eclipse solar del próximo miércoles 12 de agosto no solo llevará a miles de personas a mirar al cielo. También puede convertirse en un importante factor de distracción en las carreteras, especialmente durante los minutos de mayor oscurecimiento. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha preparado un dispositivo especial para gestionar los desplazamientos y reforzar la seguridad vial durante un fenómeno que será total en buena parte del norte de España, pero que en Málaga se observará como un eclipse parcial de gran magnitud.

Una distracción inesperada en plena carretera

El cambio repentino de luminosidad, la presencia de conductores intentando contemplar el eclipse y las posibles paradas improvisadas pueden aumentar el riesgo de accidentes. Tráfico recuerda que los arcenes y las zonas próximas a la calzada no son lugares adecuados para detenerse y observar el fenómeno.

La DGT también prevé una mayor presencia de peatones y ciclistas en los alrededores de miradores y puntos de observación. Por ello, pide reducir la velocidad, extremar la atención y anticiparse a posibles retenciones, especialmente una vez concluido el eclipse, cuando numerosos asistentes pueden abandonar los emplazamientos al mismo tiempo.

Siempre que sea posible, Tráfico recomienda evitar desplazamientos innecesarios, acudir con antelación y utilizar el transporte público en lugar del vehículo privado.

Qué hacer si el eclipse te pilla conduciendo

La primera recomendación es clara: no intentar observar ni fotografiar el eclipse mientras se conduce. El teléfono móvil, las cámaras y cualquier otro dispositivo deben permanecer guardados durante la marcha. También se aconseja aumentar la distancia de seguridad y adaptar la velocidad a las condiciones de circulación. Durante la fase de mayor oscurecimiento será necesario mantener encendidas las luces de cruce para mejorar la visibilidad y facilitar que el vehículo sea visto por el resto de usuarios.

Las gafas especiales para eclipses tampoco deben utilizarse mientras se conduce, ya que reducen casi por completo la visión del entorno. Si el Sol provoca deslumbramientos, la DGT recomienda recurrir al parasol del vehículo, sin apartar en ningún momento la atención de la carretera. En las proximidades de miradores y espacios abiertos habrá que prestar especial atención a la posible presencia de peatones en la calzada. Parar en el arcén para contemplar el eclipse está expresamente desaconsejado.

Horarios clave del eclipse en Málaga Inicio del eclipse: 19.43 horas.

19.43 horas. Máximo en Málaga: 20.38 horas.

20.38 horas. Ocultación aproximada: 94,5%.

94,5%. Puesta de sol y final de la observación: 21.12 horas.

Horarios del eclipse en Málaga

En Málaga, el eclipse comenzará a ser visible a las 19.43 horas del miércoles 12 de agosto. La Luna irá cubriendo progresivamente el disco solar hasta alcanzar el momento de máxima ocultación a las 20.38 horas. En ese instante quedará tapado aproximadamente el 94,5% de la superficie del Sol, aunque el fenómeno seguirá siendo parcial y no llegará a producirse una oscuridad total. El astro estará entonces a apenas seis grados sobre el horizonte, en dirección oeste-noroeste. La puesta de sol se producirá alrededor de las 21.12 horas, por lo que el eclipse dejará de ser visible desde Málaga antes de que termine astronómicamente, algo que sucederá minutos después con el Sol ya bajo el horizonte.