Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Apagón en el CentroPrevención ante el calor extremoMaría Barranco, abanderada de la Feria de MálagaPrimera victoria en la pretemporada del Málaga CFYa hay empresa para el consultorio de CártamaObras residencia de mayores MarbellaSi el eclipse te pilla conduciendoEl Málaga CF convence ante el Al-Arabi catarí
instagramlinkedin

Sorteos

Resultados de la Primitiva del jueves 6 de agosto de 2026

Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker

¿Cómo se juega a la Primitiva?

¿Cómo se juega a la Primitiva?

PI STUDIO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este jueves 6 de agosto de 2026, ha estado formada por los números 03, 09, 14, 19, 22 y 26. El número complementario es el 13 y el reintegro, el 4. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo sábado.

En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 0559707, premiado con 1 millón de euros.

¿Cómo jugar a la Primitiva?

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Noticias relacionadas

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.

Fuente: La Nueva España

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Atlético de Madrid acelera el mercado antes de recibir al Málaga CF: Julián Álvarez, Ruggeri, Molina...
  2. Jerónimo Macías, alcalde de Tolox: 'Ni siquiera nos han dado alternativas
  3. Málaga bate su récord de población: la provincia sigue superando los 1,8 millones y la capital los 600.000 habitantes
  4. Sergio Cerdán, el mejor espetero de la Costa del Sol: 'El espeto resume la esencia marinera
  5. Guía para ver el eclipse en Málaga el 12 de agosto: consejos para disfrutarlo de forma segura
  6. La Mancomunidad de Municipios saca del agua de la Costa del Sol juguetes, palés y hasta un delfín atrapado
  7. El pueblo costero de Málaga que ya ha abierto su piscina municipal con entradas desde 2 euros: este año estrena una pradera de césped y pérgolas
  8. Todas las normas de la Feria de Málaga: desde el acceso gratuito a las casetas del Real al fin de la música a las 18 horas en el Centro

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Los vecinos del Centro de Málaga reclaman soluciones al Ayuntamiento ante los constantes apagones: "Cada vez son más frecuentes y duraderos"

Los vecinos del Centro de Málaga reclaman soluciones al Ayuntamiento ante los constantes apagones: "Cada vez son más frecuentes y duraderos"

Detenidos en Málaga dos presuntos miembros de un grupo de hurtos: los pillaron con 6.170 euros y nueve móviles

Detenidos en Málaga dos presuntos miembros de un grupo de hurtos: los pillaron con 6.170 euros y nueve móviles

Delaossa convierte Starlite en un mar verde y morado

Delaossa convierte Starlite en un mar verde y morado

Málaga declara en alerta a Campanillas hasta el 3 de septiembre tras detectar el virus del Nilo en un mosquito: "No se ha registrado ningún caso en personas o animales"

Málaga declara en alerta a Campanillas hasta el 3 de septiembre tras detectar el virus del Nilo en un mosquito: "No se ha registrado ningún caso en personas o animales"

El Complejo Deportivo Municipal de El Maulí avanza en su transformación con una inversión cercana a los 200.000 euros

El Complejo Deportivo Municipal de El Maulí avanza en su transformación con una inversión cercana a los 200.000 euros

Málaga concentra ya el 28,4% del turismo andaluz y roza los 3,1 millones de visitantes en un trimestre

Málaga concentra ya el 28,4% del turismo andaluz y roza los 3,1 millones de visitantes en un trimestre

Turquía, Arabia Saudí y Pakistán firman un acuerdo de defensa regional ante las amenazas de Irán e Israel

Turquía, Arabia Saudí y Pakistán firman un acuerdo de defensa regional ante las amenazas de Irán e Israel
Tracking Pixel Contents