Transportes
Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo)
Tras el siniestro, la circulación de dicho tren, que transporta a 225 personas ha quedado cortada
EP
La línea de tren de pasajeros que une Madrid con Extremadura ha quedado cortada este sábado tras registrarse el arrollamiento mortal de una persona en un paso a nivel a la altura de Talavera de la Reina.
De momento, según informa a Europa Press el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 Castilla-La Mancha, se desconoce la filiación de la persona fallecida en este accidente, que ha tenido lugar a las 11.52 horas en dicho paso a nivel situado en una vía paralela a la calle Pepino.
Tras el siniestro, la circulación de dicho tren, que transporta a 225 personas ha quedado cortada. Según Renfe, los pasajeros "disponen de confort".
En el operativo movilizado por el 112 han participado agentes de la Policía Nacional, de la Policía Local, médico de urgencias, una ambulancia de soporte vital y bomberos de Talavera de la Reina.
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