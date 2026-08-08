Cuatro incendios ponen en alerta a Castellón, con 200 efectivos y 17 medios aéreos desplegados

Un total de 200 efectivos terrestres y 17 medios aéreos trabajan en los incendios forestales declarados ayer en Castellón, que habrían sido ocasionados a causa de rayos y centran sus esfuerzos en Tírig, después de haber mejorado la situación en la Serra d'en Galceran y haberse dado por controlado el foco de Culla.

Así lo han manifestado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, tras la reunión del cecopi celebrada en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), situado en Serra d'en Galceran pero que se está desplazando hasta Tírig junto a los medios aéreos.

El fuego obligó a desalojar a 91 personas de diferentes masías diseminadas, 11 de las cuales están en el polideportivo de Els Ibarsos y se mantiene confinado el municipio de Serra d'en Galceran por precaución.

Sin embargo, ha indicado el conseller, se considera que progresivamente las personas desalojadas podrán ir volviendo a sus domicilios porque eran personas que estaban en alojamientos turísticos y pueden volver a sus casas paulatinamente.

Valderrama ha señalado, respecto a las hectáreas quemadas, que actualmente son 45, según las mediciones de los drones, y hay 4 kilómetros de perímetro. "Afortunadamente no es una gran extensión", ha agregado.

El conseller ha señalado que los fuegos se declararon "casi simultáneamente" entre las 19.00 y las 21.00 horas, en Culla, Serra d'en Galceran, Tírig y Salzadella, aunque este último se dio por extinguido anoche.

Se activó situación 2 en el de Serra d'en Galceran a las 22.00 horas y se activó la Unidad Militar de Emergencias y todos los efectivos de la Comunitat Valenciana relativos a emergencias pero ha podido bajarse a situación 1. Actualmente es el de Tírig el que se ha declarado en situación operativa nivel 2.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé ha señalado que son 91 las personas que se han desalojado de diversas masías por parte de la Guardia Civil y ha señalado que durante la noche "se ha realizado una labor muy intensa".

Desde el primer momento, ha señalado, trabaja en la zona una sección completa de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se desplaza ya a Tírig, y ha mostrado su deseo de que "pueda tener evolución positiva".

Todo apunta, ha señalado la delegada, a que "todos los incendios fueron provocados por rayos", por la tormenta seca que tuvo lugar en la zona, aunque se siguen investigando los focos de manera exhaustiva.

Por su parte, Antonio Rodrigo, director técnico del PMA, ha señalado que la orografía es el principal problema en estos fuegos pero "lo hemos podido subsanar con todos los medios que tenemos trabajando en el terreno" y en principio "el incendio está muy bien y la evolución ha sido favorable".

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Por la noche "hemos podido trabajar y reducir la progresión de mismo" y las condiciones meteorológicas son favorables", ha agregado.

Fuente: El Periódico de Mediterráneo