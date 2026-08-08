Última hora y actualidad sobre los incendios en España

El servicio sanitario extraordinario en Ceuta realiza 901 asistencias en últimas 24 horas

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha registrado 901 asistencias sanitarias en Ceuta entre las 09:00 horas del viernes y las 09:00 horas de este sábado, en un dispositivo extraordinario activado ante la llegada de personas procedentes de Marruecos, mientras el sistema sanitario de la ciudad afronta una elevada presión asistencial.

De las 901 atenciones, 391 corresponden a la actividad ordinaria de Atención Primaria y Especializada, mientras que otras 510 se han realizado en los dispositivos extraordinarios desplegados en la playa del Trampolín y en los accesos a Urgencias del Hospital Universitario.

En concreto, el dispositivo de apoyo a Cruz Roja en la playa del Trampolín ha contabilizado 417 asistencias, mientras que el refuerzo instalado en los accesos al Hospital Universitario ha atendido a otras 93 personas.

Además, se han efectuado 48 traslados en ambulancia y 23 ortopantomografías.