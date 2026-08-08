Vivas calcula que entre 8.000 y 11.000 migrantes siguen en Ceuta y exige su retorno a Marruecos

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha calculado este sábado entre 8.000 y 11.000 las personas que permanecen actualmente en la ciudad por la entrada masiva del pasado 30 de julio y ha exigido al Gobierno central que agilice su retorno a Marruecos, al considerar que es la “única salida” para resolver una situación “absolutamente insostenible”.

Vivas ha hecho estas declaraciones tras la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la Ciudad, convocada para analizar la situación ocho días después de la entrada masiva de personas desde Marruecos.

El presidente ceutí ha rechazado que pueda hablarse de normalidad en la ciudad y ha cuestionado las cifras trasladadas por el Gobierno central, que, según ha indicado, sitúan en unas 2.500 las personas que continúan en Ceuta.

“Las estimaciones hablan de entre 8.000 y 11.000”, ha señalado Vivas, quien ha reclamado “transparencia en la comunicación” y una valoración de la situación que permita adoptar una respuesta “proporcional”.

El presidente ha descrito el escenario actual como “absolutamente insostenible”, con miles de personas “deambulando por nuestras calles, por nuestras barriadas, en los montes, en las playas, sin techo, sin tener cubiertas sus necesidades básicas”.

A su juicio, esta situación está generando inseguridad, perturbando la vida cotidiana y poniendo en riesgo la convivencia, por lo que ha reclamado una actuación inmediata por parte del Gobierno de la nación.

Vivas ha defendido que la solución pasa por el retorno a Marruecos de todas las personas que llegaron a Ceuta durante la avalancha y que permanecen en la ciudad.

“La única salida es Marruecos, a través de la frontera del Tarajal”, ha afirmado, antes de advertir de que quienes continúan en Ceuta deben saber que “aquí no va a haber papeles” ni “salidas a la península”.

El presidente ha considerado que el retorno constituye una “tabla de salvación” para la ciudad porque permitiría evitar que quede abierta una expectativa que pueda favorecer la repetición de situaciones similares en el futuro.

“Si esto no se hace, quedará abierta la expectativa y quedará abierta una incertidumbre insoportable para el futuro, para la estabilidad y para el desarrollo de nuestra ciudad”, ha advertido.

Para hacer posible esta solución, Vivas ha reclamado al Gobierno central un refuerzo de los medios materiales y humanos destinados al área de extranjería, con el objetivo de que los retornos puedan producirse “de manera lo más rápida posible”.

La petición se suma a otras dos medidas planteadas por la Ciudad: un incremento notable de la presencia de Policía Nacional y Guardia Civil en las calles y el mantenimiento del Ejército en Ceuta para reforzar la sensación de seguridad entre la población.

Vivas ha insistido en que la situación actual es consecuencia de una entrada masiva que, en su opinión, supuso una vulneración de la integridad territorial de España y que exige una respuesta estatal acorde con su magnitud.

No obstante, ha asegurado que el Gobierno de Ceuta mantendrá la “lealtad institucional, la responsabilidad y el sentido de Estado”, aunque ha reclamado que el Ejecutivo central actúe con mayor rapidez.

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“Lo que estamos haciendo ahora es pedir lo que debemos, porque somos muy conscientes de que nos estamos jugando el futuro de nuestra ciudad”, ha concluido.

Fuente: El Periódico