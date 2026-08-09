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Cita gastronómica

La Familia Real sale a cenar al Portitxol en sus vacaciones en Mallorca

Felipe VI se suma más tarde a la velada tras presidir en la Almudaina la ceremonia de entrega de trofeos de la Copa del Rey

La Familia Real disfruta de una cena en familia en Mallorca

La Familia Real disfruta de una cena en familia en Mallorca

Europa Press

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Raquel Galán

Palma

La Familia Real salió este sábado a cenar al Portitxol, una cita gastronómica en el restaurante Mia que se está convirtiendo en una tradición durante las vacaciones de verano en Marivent.

Los primeros en llegar fueron la reina Letizia y la reina emérita, doña Sofía, la princesa Leonor, la infanta Sofía y el viudo de la princesa Tatiana, amiga de la monarca emérita, Jean Henri Fruchaud.

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Felipe VI se sumó más tarde al ágape, tras finalizar la ceremonia de entrega de trofeos de la Copa del Rey de Vela, en la que otorgó el segundo galardón en su categoría a sus compañeros del Hispania, el nuevo velero de la Armada Española.

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Fuente: Diario de Mallorca

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