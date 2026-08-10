Javier Santaolalla, ingeniero y físico: "La historia da muchos giros, podríamos volver a 'Dios creador del universo'”

Javier Santaolalla Camino, 43 años, ingeniero y físico, burgalés, aunque residente en Gran Canaria desde los nueve años, es el gran divulgador en España del bosón de Higgs, una autoridad que le confiere nada menos que su pertenencia al equipo que descubrió la partícula, el 'pegamento invisible' de la masa. Celebridad en las redes con el grupo Big Van Ciencia o el televisivo 'Órbita Laika', publicó en 2022 '¿Qué hace un bosón como tú en un Big Bang como este?'. En 2021participó como candidato en el duro proceso de selección de astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA). Fue descartado.

¿Vale la pena ir a la universidad o basta con oírlo a usted?

No, para nada. Creo que toda forma de aprendizaje es un conocimiento que valoro muchísimo y que me permite desarrollarme tanto a nivel profesional como personal. Ahora estoy en mi tercera carrera, por lo tanto, le debo bastante a la universidad. Me siento muy agradecido, especialmente con la enseñanza pública, permite el acceso a unos conocimientos de las personas con bajos recursos. No, no ha sido un tiempo perdido, nunca lo pensaré.

¿Habrá algún gobierno que eche por tierra el progreso de la ciencia y vuelva a hablar de "Dios como creador del universo"?

No sé qué va a ocurrir en el futuro, cualquier cosa puede pasar. La ciencia está hoy muy consolidada, pero quién sabe... La historia da muchos giros y ese podría ser uno de ellos.

'¿Qué hace un bosón como tú en un Big Bang como este?' es el título de uno de sus libros. ¿Terminarán los científicos rapeando para que se les haga caso?

No creo que la solución para la ciencia sea hacer cosas impropias de un científico. Es un título provocativo, pero tampoco creo que esté haciendo algo excéntrico. Si lo leen, verán que es un libro lleno de conocimiento, con muchas cosas para el público en general. No desmerece lo que se hace en el laboratorio, la ciencia tiene que seguir siendo un ámbito de estudio, de investigación. Los divulgadores intentamos acercarla, podemos rapear o presentarla de una forma divertida, pero eso es una cosa, y hacer investigación es otra. Entonces, digamos que para transmitir ciencia cualquier medio es apropiado.

Están ustedes condenados a servir a la guerra. Le pasó a Oppenheimer y antes a Einstein. Y ahora, Trump nos lleva a una espiral armamentística brutal.

Sí, es cierto que a lo largo de la historia la ciencia ha sido un aliado de diferentes formas de aniquilación, de hacer la guerra. Arquímedes utilizó sus inventos para evitar el asedio a su isla en la época anterior a Cristo, y hoy es muy frecuente que la ciencia esté unida a la guerra. De todas formas, también sirve para curar el cáncer, hacer trasplantes, salvar vidas... Al final, no deja de ser una herramienta que puede ser usada para una cosa como para otras.

¿Acabará esta civilización autoinmolándose con su modelo de progreso? ¿Estamos edificando nuestro propio meteorito destructor?

Me cuesta mucho pronunciarme sobre el futuro. Son cuestiones que escapan a lo que uno pueda imaginar. ¿Qué espero? Que la ciencia sea una aliada del progreso. Lo mismo que avanzamos tecnológicamente, también lo hacemos moralmente. Pero no se me da bien predecir...

¿Se queda con las ganas de ser astronauta?

La carrera espacial siempre me ha llamado la atención. Desde luego que me parece un desempeño muy bonito como forma de vida. Siempre me quedaré con la tristeza de no haber formado parte de ese proyecto. Pero también tengo que hacer muchas cosas en la Tierra, así que tampoco siento un gran arrepentimiento por las decisiones de mi vida. Estoy muy feliz con lo que hago.

¿Tiene una fe ciega en la IA?

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No trabajo mucho con la IA, en parte porque mis procesos creativos son personales y no quiero delegarlos en ninguna máquina. Estamos en una fase donde el humano es insustituible. También es cierto que esta gran ola de la inteligencia artificial corre el riesgo de ir menospreciando poco a poco la aportación humana. No quiero formar parte de esta gran avalancha de la IA, que creo es un poco burbuja. Es una herramienta muy útil para mil tareas, y que hace que las más repetitivas puedan quedar reducidas o delegadas a una máquina, pero siempre hay que se consciente de que una herramienta tan potente tiene que utilizarse con inteligencia y con un criterio firme acerca de lo que estamos haciendo.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas