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Fuego

Regresan a sus casas los vecinos de los municipios de Segovia que habían sido desalojados por el incendio

El CECOPI levanta la medida de evacuación de los núcleos de Vegas de Matute y Los Ángeles de San Rafael

Incendio de Navas de San Antonio, con las llamas cercando Los Ángeles de San Rafael.

Incendio de Navas de San Antonio, con las llamas cercando Los Ángeles de San Rafael. / EUROPA PRESS

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SEGOVIA

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) de Segovia ha acordado este martes levantar la medida de evacuación para los vecinos de los núcleos de Vegas de Matute y Los Ángeles de San Rafael y reabrir al tráfico la carretera SG-722, tras evaluar la situación del incendio de Navas de San Antonio (Segovia).

La reunión del CECOPI ha tenido lugar a las 8.30 horas en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, presidida por la delegada territorial, Raquel Alonso, para analizar la evolución del fuego tras los trabajos nocturnos desempeñados por el operativo INFOCAL de la Junta de Castilla y León.

A la vista de la "efectividad" de las labores realizadas y a propuesta de los técnicos del operativo de extinción y de las administraciones representadas, se ha decidido que los ciudadanos de Vegas de Matute y Los Ángeles de San Rafael, que permanecían evacuados en El Espinar y Villacastín desde el domingo, ya pueden regresar a sus hogares.

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Asimismo, la carretera SG-722, que permanecía cortada en todo su recorrido, ha quedado reabierta a la circulación. Una vez levantadas todas las medidas de protección adoptadas para la población, el Índice de Gravedad Potencial (IGR) ha descendido a IGR 1.

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