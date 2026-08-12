Las lágrimas de los astronautas Sara García y Pablo Álvarez ante el eclipse: "Es lo más bello que he visto en mi vida"

Dice Pablo Álvarez Fernández que cuando era un niño de 11 años, allá en la comarca de Omaña leonesa donde se crio, cogió prestadas unas antiguas gafas de soldar a su abuelo para poder ver un eclipse y todavía recuerda que fue un "momento único". Se puso a investigar cuándo era el siguiente, y se enteró de que iba a ser el 12 de agosto de 2026. Era solo un chaval, pero desde entonces marcó con una X la fecha en su memoria. Durante años. Seguramente aquello tuvo algo que ver con que con el paso del tiempo se despertara en él una vocación por "explorar, por aprender, quería ser piloto o marinero".

No fue hasta que, siendo "un niño de 30 años", comenzó a soñar con ser astronauta. Ahora, con 37, este ingeniero aeronáutico, tras superar innumerables procesos, forma parte de los astronautas seleccionados por la Agencia Espacial Europea en calidad de astronauta titular de la promoción de 2022. Y este miércoles caluroso de agosto, en el Observatorio Astronómico de Yebes, en medio de un encinar muy lejos de su casa, volvió a reencontrarse con aquel niño, de alguna manera cerrando el círculo de la primera parte de su vida.

“Ha sido muy emocionante, ha superado por mucho lo que me esperaba; había visto fotos, pero me ha sorprendido, es difícil ponerlo en palabras, ¿no?”, preguntaba visiblemente conmovido tras contemplar un eclipse solar que enmudeció la azotea del observatorio, el lugar elegido por el Gobierno para seguir el histórico evento y donde también estaban presentes los ministros Diana Morant, Fernando Grande-Marlaska, Óscar López y Ángel Víctor Torres, con sus equipos y familias.

"Estoy muy emocionada"

“Estoy muy emocionada, ha sido lo más bello que he visto en mi vida, es sobrecogedor. Se me han puesto los pelos de punta. Y es que, además, ha sido muy bonito vivirlo con tanta gente”, decía Sara García Alonso (37 años también), bióloga molecular y candidata española a astronauta de la Agencia Espacial Europea. Ambos han visto el eclipse juntos, apoyados en una balaustrada, sin casi hacer comentarios mientras la luz se apagaba del todo y el silencio se apoderaba del espacio de una manera casi mágica, como si la claridad y el ruido se apagaran de la mano, a la vez.

“Ha sido increíble ese momento de silencio, y cuando ha acabado de repente todo el mundo ha hecho como ‘guau'”, señalaba Pablo. “Yo, como decía Joaquín Sabina, no soy de lágrima fácil, pero he soltado una lagrimilla”, reconocía Sara, que junto a su compañero valoraba la importancia del momento para la ciencia en nuestro país. “Este trío de eclipses que vamos a vivir es una oportunidad única para estremecernos. En un mundo donde todo es frenético y estamos hiperconectados, permitirnos vivir este momento en sociedad merece mucho la pena”, valoraba la astronauta. “Es algo muy punky si lo piensas, dejar todos el móvil y mirar juntos al cielo a la vez", señalaba esta bióloga que está esperando a ser seleccionada para vivir una misión de experimentación de la Agencia Espacial Europa.

Los ministros Óscar López, Fernando Grandfe Marlaska, Diana Morant y Ángel Víctor Torres, durante el eclipse solar, en el Observatorio astronómico. / ALBA VIGARAY

Durante toda la jornada en el Observatorio, donde se desplegó un importante dispositivo de seguridad, con más de 70 agentes de la Guardia Civil, drones y perros, y se retransmitió la señal de la cobertura del eclipse para RTVE, se desarrollaron numerosas charlas divulgativas alrededor del evento astronómico. “Este fenómeno es la oportunidad para hacer ciencia en momentos complicados con tanto negacionismo”, reivindicaba la ministra de Ciencia, Diana Morant, que explicaba que la humanidad "siempre ha buscado las respuestas a la vida mirando al cielo" y recordaba que es "un privilegio" que la NASA esté en España para estudiar el eclipse: "Somos unos afortunados".

"Este eclipse ha sido un momento para despertar vocaciones, de aquí saldrán futuros astronautas", vaticinaba en el mismo sentido Pablo, que se felicitaba de que en el país, en las últimas semanas, se haya hablado “más de astronomía que de astrología”.