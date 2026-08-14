Málaga concentrará casi 2.000 vuelos este puente de agosto, un 5,3% más que el año pasado

Que la Feria de Málaga empieza hoy lo saben hasta los no malagueños. El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol tiene programadas 1.902 operaciones entre este viernes 14 y el domingo 16 de agosto, coincidiendo con el puente del 15 de agosto y el comienzo de la Feria. La cifra supone un incremento del 5,3% respecto a las 1.807 operaciones registradas en el mismo periodo de 2025 y convierte a Málaga en el aeropuerto con más actividad de toda Andalucía, concentrando cerca del 72% de todos los vuelos previstos en los cinco aeropuertos de la comunidad durante estas tres jornadas.

El viernes, jornada de mayor actividad

El viernes será el día con más movimiento en el aeropuerto malagueño, con 662 vuelos previstos: 141 de ámbito nacional y 521 internacionales. El sábado la cifra bajará ligeramente hasta las 613 operaciones, con 96 nacionales y 517 internacionales, mientras que el domingo repuntará hasta los 627 vuelos, de los que 124 serán nacionales y 503 internacionales.

Sumando las tres jornadas, el aeropuerto de Málaga contabilizará 361 operaciones nacionales frente a 1.541 internacionales. Esto significa que más de ocho de cada diez vuelos que pasen por las pistas malagueñas durante el puente conectarán la ciudad con otros países, un dato que refleja el peso del turismo extranjero en la actividad del aeropuerto en pleno mes de agosto.

Aeropuerto de la capital / Álex Zea

Refuerzo de Cercanías coincidiendo con el arranque de la Feria

Este repunte de vuelos coincide, además, con el inicio de la Feria de Málaga, que arranca precisamente este sábado 15 de agosto. Renfe ha anunciado un dispositivo especial de Cercanías que añade 59.300 plazas a la oferta habitual entre el 15 y el 23 de agosto, hasta superar las 734.000 plazas disponibles durante los nueve días de celebración, un incremento del 8,7% sobre la programación ordinaria.

La línea C-1, que conecta el aeropuerto con el centro de Málaga y Fuengirola, es la que concentra el grueso del refuerzo por ser la más utilizada por quienes llegan desde la Costa del Sol. Renfe amplía también el servicio nocturno, con salidas cada 20 minutos desde Málaga entre las 21:30 y las 00:10 horas durante los días grandes de la Feria. La estación de Victoria Kent, a 800 metros del recinto ferial, da servicio tanto a la C-1 como a la C-2 y conecta igualmente con el aeropuerto.

Málaga, muy por delante del resto de aeropuertos andaluces

La distancia con el resto de aeropuertos de la comunidad es amplia. Sevilla, el segundo con más tráfico, tiene previstas 513 operaciones, mientras que Jerez, Almería y Granada-Jaén se mueven en cifras muy inferiores, entre las 64 y las 84 operaciones cada uno. Entre Málaga y Sevilla concentran más del 91% de todo el tráfico aéreo previsto en Andalucía durante este puente.