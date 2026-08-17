La Junta destina 7,1 millones de euros a la recuperación de vías pecuarias en Málaga desde 2019

La Junta de Andalucía ha invertido 7,1 millones de euros en la adecuación de vías pecuarias en la provincia de Málaga desde 2019, lo que ha permitido recuperar 125 kilómetros de estos caminos históricos, según los datos hechos públicos este lunes por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

La cifra malagueña se enmarca en un plan autonómico mucho más amplio: la consejera Fina Martínez ha cifrado en 1.852 los kilómetros de vías pecuarias adecuados por el Gobierno andaluz en toda Andalucía desde 2019, con una inversión cercana a los 88 millones de euros (87.865.837,80 euros exactos). Con estas cifras, la Junta sitúa a Andalucía como la comunidad autónoma con mayor inversión de España en esta materia.

Málaga, la provincia que menos inversión ha recibido

Al comparar el reparto provincial, Málaga es la que menos kilómetros y menos fondos ha recibido de la Junta en este periodo. Le sigue de cerca Córdoba, con 127 kilómetros y 11 millones de euros recibidos. En el extremo opuesto se sitúa Sevilla, la provincia más beneficiada, con 336 kilómetros adecuados y 17,7 millones de euros, seguida de Huelva (327 kilómetros, 12,6 millones) y Jaén (312 kilómetros, 11,5 millones).

Qué son las vías pecuarias

Las vías pecuarias son caminos históricos originalmente destinados al tránsito del ganado trashumante, hoy reconvertidos también en corredores ecológicos, rutas de senderismo y ejes de comunicación rural. Andalucía cuenta con 5.156 vías pecuarias que suman 32.684,19 kilómetros —el 26,5% de toda la Red Nacional de Vías Pecuarias, que supera los 125.000 kilómetros— y ocupan una superficie aproximada de 112.500 hectáreas.

Ninguna otra comunidad autónoma se acerca a estas cifras: la segunda en extensión, Castilla y León, dispone de 28.479 kilómetros y 86.100 hectáreas.

Según ha explicado la consejera, cada actuación "responde a las necesidades concretas del terreno y busca garantizar la conservación y el uso público de estas vías con criterios técnicos y de funcionalidad".

Décadas de abandono

La Consejería recuerda que durante décadas buena parte de esta red pública sufrió procesos de abandono y deterioro, lo que afectó tanto a su función ganadera tradicional como a su potencial ambiental, social y recreativo. Desde 2019, la Junta sostiene haber revertido esa tendencia con una planificación sostenida y "un esfuerzo presupuestario sin precedentes".

Más allá del dato económico, la Consejería destaca el papel de las vías pecuarias en la conexión de ecosistemas, la movilidad de especies, la prevención de incendios y la continuidad de corredores ecológicos, además de su contribución a reducir la contaminación sonora y atmosférica al tratarse de itinerarios verdes no asfaltados.

También subraya su valor identitario, al servir de trazado para romerías y procesiones como El Rocío o la peregrinación a la Virgen de la Cabeza, La Morenita de Andújar.