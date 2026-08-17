Tráfico
Tragedia en las carreteras de Zaragoza: mueren cuatro personas en un accidente de tráfico
Las víctimas mortales viajaban en el mismo turismo, que ha colisionado frontalmente con un camión en la N-122, y un herido grave ha sido evacuado en helicóptero a un centro hospitalario
Cuatro personas han fallecido y otra ha resultado herida grave en un grave accidente de tráfico registrado esta mañana en la carretera N-122 a su paso por la provincia de Zaragoza, entre los términos municipales de Bulbuente y Maleján. El siniestro ha sido como consecuencia de un choque frontal entre un turismo y un camión. Las víctimas mortales viajaban en el mismo vehículo, mientras que el herido grave ha sido evacuado en helicóptero a un centro hospitalario.
El siniestro ha obligado a movilizar un importante dispositivo de emergencias. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos de la Diputación de Zaragoza (DPZ), que han tenido que intervenir para excarcelar a las víctimas atrapadas en los vehículos.
Además del turismo y el camión implicados directamente en el choque frontal, un tercer turismo se ha visto involucrado en el accidente, aunque sus ocupantes no han resultado heridos, según la información facilitada por los Bomberos de la DPZ.
En el operativo también han intervenido efectivos de la Guardia Civil y del 061, el Servicio de Urgencias y Emergencias Sanitarias de Aragón. El herido de mayor gravedad ha tenido que ser trasladado en helicóptero hasta un centro hospitalario.
Fuente: El Periódico de Aragón
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