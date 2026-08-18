Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Experta en seísmos advierte de nuevos terremotosPaseo marítimo de PedregalejoSeis playas de Málaga cerradas por vertidosDetenido en Málaga un conductor de VTCMediciones acústicas en el AuditorioDetenido por apuñalar a un joven en la Feria de MálagaFallece el propietario de la Casa del GuardiaPulsera contra la sumisión química
instagramlinkedin

Turismo

El Imserso retoma para la temporada 2026-2027 los viajes a 50 euros y con mascota

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales ya ha comenzado a enviar los 2.938.156 de cartas que irán llegando a las 4.602.255 personas acreditadas para poder viajar con el programa de turismo

Este año se ofrecen 879.213 plazas.

Este año se ofrecen 879.213 plazas. / IMSERSO / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) abrirá a partir del 14 de septiembre el plazo para reservar los viajes de la temporada 2026-2027, en la que se mantiene la novedad introducida en la anterior, plazas a 50 euros para pensionistas de menos recursos y la opción de viajar con animales de compañía.

El Imserso ya ha comenzado a enviar los 2.938.156 de cartas que irán llegando a las 4.602.255 personas acreditadas para poder viajar con el programa de turismo, según ha informado este martes en nota de prensa el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, al que está adscrito este organismo.

En total, se han reservado 7.447 plazas a 50 euros destinadas a aquellas personas que reciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o jubilación de la seguridad social.

Además, se ha reservado un porcentaje de plazas para que aquellos usuarios que lo deseen puedan viajar junto a sus animales de compañía.

Casi 900.000 plazas

En total, este año se ofrecen 879.213 plazas, de las que el 50,1 % (440.284) se destinan para turismo peninsular, el 25,9 % (228.142) para insular y el 23,9 % (210.787) para el turismo de escapada, que incluye circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y de procedencia europea.

Una pareja de jubilados descansa en la playa 24/02/2017 Viajes del IMSERSO. Cuenta con cerca de un millón de plazas y participan de más de 300 hoteles de toda España ECONOMIA SOCIEDAD

Una pareja de pensionistas disfruta de un viaje del Imserso. / M.J.GIL/AGENCIAS| EUROPA PRESS / Europa Press

El 14 de septiembre comenzará la comercialización de los viajes en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Navarra y La Rioja para las personas usuarias preferentes -las que tienen más puntuación en un baremo en el que tiene en cuenta si se ha viajado el año anterior o si se le concedió al primera opción, entre otras- y el 15 de septiembre para no preferentes.

Para el resto de autonomías, y también Ceuta, el plazo se abre un día después.

Noticias relacionadas

Además, para evitar la concentración de los viajes en pocas fechas, se han distribuido el 36 % de las plazas de cada lote de forma proporcional durante cada mes de la campaña de viajes, con el fin de contribuir a la desestacionalización de los viajes y evitar la excesiva masificación de los periodos de máxima ocupación.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Antigua Casa de Guardia cierra temporalmente por el fallecimiento de su propietario Antonio Garijo
  2. Málaga cierra seis playas al baño por vertidos en plena semana de Feria
  3. Júzcar y Parauta, dos pueblos de Málaga sin oposición en sus Ayuntamientos: 'Los vecinos son los portavoces de sus carencias
  4. El jardín de Málaga que ha sido nombrado uno de los mejores del mundo: 25 años recabando semillas para crear un increíble parque de 28.000 plantas
  5. Apuñalado un joven en la zona de atracciones de la Feria de Málaga
  6. Benalmádena mantiene la bandera roja y la prohibición del baño en cinco playas por una posible contaminación
  7. Horario y dónde ver por televisión el Atlético de Madrid - Málaga CF, jornada 1 de Primera División
  8. Apuñalado en la Feria de Málaga: La investigación apunta a que un feriante agredió con un machete a la víctima por intentar ligar con su pareja

Mercadona comercializará 53,6 millones de kilos de sandía de cultivos andaluces

Mercadona comercializará 53,6 millones de kilos de sandía de cultivos andaluces

Málaga reabre El Palo y Campo de Golf-San Julián, pero Guadalmar, Sacaba, Misericordia y San Andrés siguen con bandera roja

Málaga reabre El Palo y Campo de Golf-San Julián, pero Guadalmar, Sacaba, Misericordia y San Andrés siguen con bandera roja

Si las palomas siempre se posan en tu balcón o terraza, no es casualidad: esto es lo que significa

Adiós a las lluvias del inicio de la Feria de Málaga: la Aemet activa un nuevo aviso por temperaturas por encima de los 38 grados

Adiós a las lluvias del inicio de la Feria de Málaga: la Aemet activa un nuevo aviso por temperaturas por encima de los 38 grados

El esfuerzo de renta a los hogares para alquilar o comprar vivienda en Málaga es el más alto de la España peninsular

El esfuerzo de renta a los hogares para alquilar o comprar vivienda en Málaga es el más alto de la España peninsular

League of Legends: “Caps” rompe una barrera histórica con su incorporación al Hall of Legends

League of Legends: “Caps” rompe una barrera histórica con su incorporación al Hall of Legends

Espaguetis con gambas y champiñones: un plato fácil que parece de restaurante y se prepara en pocos minutos

Espaguetis con gambas y champiñones: un plato fácil que parece de restaurante y se prepara en pocos minutos

Un Techo por Derecho protestará esta noche en la portada de la Feria por la ola de desahucios en Málaga: "En septiembre será peor"

Un Techo por Derecho protestará esta noche en la portada de la Feria por la ola de desahucios en Málaga: "En septiembre será peor"
Tracking Pixel Contents