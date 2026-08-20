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Crisis Migratoria

El Defensor del Pueblo abre investigación tras la alerta del Colegio de Médicos de Ceuta

El organismo estudiará las demandas de los médicos, que piden más efectivos y recursos extraordinarios para hacer frente a la crisis migratoria

Archivo - El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 28 de mayo de 2026, en Madrid (España).

Archivo - El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 28 de mayo de 2026, en Madrid (España). / Isa Saiz - Europa Press - Archivo

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EFE

Ceuta

El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha abierto una investigación tras admitir a trámite la queja presentada por el Colegio Oficial de Médicos de Ceuta (Comce) ante la situación sanitaria y asistencial que atraviesa la ciudad como consecuencia de la actual crisis migratoria.

Gabilondo se ha puesto en contacto con el presidente del Comce, Enrique Roviralta, para trasladarle su preocupación por la situación expuesta por los profesionales sanitarios ceutíes y su disposición a actuar dentro de las competencias de la institución para instar a las administraciones a dar respuesta a las necesidades planteadas.

La intervención del Defensor del Pueblo se produce después de que el Colegio solicitara su mediación ante la presión que soporta el sistema sanitario de Ceuta, tanto por la atención que requieren miles de personas que permanecen en la ciudad en condiciones higiénico-sanitarias precarias como por las dificultades que afrontan los profesionales y la población residente.

En su escrito, el Comce advertía de la especial vulnerabilidad de la ciudad, que cuenta con un único hospital y presenta dificultades estructurales para atraer y retener profesionales, además de estar considerada zona de difícil cobertura.

Entre las medidas planteadas figura el refuerzo de los efectivos médicos y sanitarios, el despliegue de recursos asistenciales extraordinarios sobre el terreno y el estudio de alternativas como un hospital de campaña, un posible buque hospital o la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El Colegio también reclamaba un mando único y una coordinación efectiva entre los distintos ministerios y administraciones implicados.

Además trasladó su preocupación por las condiciones en las que permanecen miles de personas, entre ellas menores, mujeres y niñas en situación de especial vulnerabilidad, y por la necesidad de garantizar su asistencia sanitaria sin poner en riesgo la atención ordinaria que recibe la población de Ceuta.

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Enrique Roviralta ha valorado especialmente el contacto directo mantenido con Gabilondo y la "empatía" mostrada por el defensor del pueblo, al que ha agradecido que haya leído personalmente la misiva remitida por el Colegio y haya querido trasladarle directamente la admisión de la queja.

Fuente: El Periódico

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