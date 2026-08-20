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Incendio Forestal en Huelva

El incendio de Niebla (Huelva) queda controlado tras casi 15 días y 33.000 hectáreas quemadas

El fuego, que comenzó el 6 de agosto, ha calcinado 33.000 hectáreas y ha sido uno de los más complejos afrontados por el dispositivo contra incendios en Andalucía

El incendio de Niebla ha dejado un paisaje desolador en Berrocal (Huelva)

El incendio de Niebla ha dejado un paisaje desolador en Berrocal (Huelva) / Clara Carrasco / Europa Press

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Redacción

El incendio forestal de Niebla (Huelva) ha quedado finalmente controlado este jueves a las 10:00 horas, después de casi 15 días de trabajos de extinción y tras haber arrasado unas 33.000 hectáreas desde que se declaró el pasado 6 de agosto.

El fuego, uno de los más extensos y complejos afrontados por el dispositivo contra incendios forestales en Andalucía, había sido dado por estabilizado el pasado domingo. Ahora, casi dos semanas después de su inicio, el Gobierno andaluz ha confirmado que se encuentra controlado.

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha comunicado la evolución del incendio a través de la red social X y ha agradecido el trabajo realizado por todos los efectivos que han participado en el operativo.

Sanz ha definido el incendio de Niebla como "uno de los incendios más complicados que jamás hemos tenido que afrontar desde el Infoca" y ha destacado las condiciones extremas en las que han tenido que trabajar los equipos durante buena parte de estos días.

Según ha explicado, durante "ocho o nueve días" los efectivos se enfrentaron a situaciones especialmente difíciles, marcadas entre otros factores por continuos cambios de viento que complicaron las tareas de extinción y favorecieron la evolución del fuego.

Un amplio dispositivo durante casi dos semanas

El consejero ha trasladado su reconocimiento a los profesionales del Plan Infoca y al conjunto del operativo desplegado, que ha incluido efectivos de seguridad, servicios sanitarios, equipos logísticos y personal encargado de la atención a las familias, además de los medios dedicados directamente a la extinción.

En los trabajos han participado bomberos forestales y técnicos del Infoca, la Unidad Militar de Emergencias (UME), los consorcios provinciales de bomberos de Sevilla y Huelva y los bomberos de la capital onubense.

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Sanz ha destacado que la actuación conjunta de todos estos efectivos ha permitido evitar que las llamas se propagaran aún más. El incendio ha afectado a unas 33.000 hectáreas y, según el consejero, ha sido "uno de los incendios más extensos que haya habido jamás" y "el más difícil de la historia".

Fuente: El Correo de Andalucía

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