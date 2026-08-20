Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La Feria del Centro pierde su identidadVuelven los asentamientos precarios al Parque CarnicerosMálaga CF-Deportivo de La CoruñaConductor muerto en el arcén de la A-7Persecución en MijasPolémica en Fuengirola por una persona sin hogarSegunda caseta cerrada en la Feria de MálagaMorante de la Puebla
instagramlinkedin

Casa Real

Juan Carlos I viaja a Barcelona para despedir a su amigo José Cusí

El empresario, navegante y uno de sus amigos más íntimos del rey emérito, con quien compartió durante casi medio siglo su pasión por la vela, falleció este miércoles a los 92 años

Juan Carlos I viaja a Barcelona para despedir a su amigo José Cusí

Juan Carlos I viaja a Barcelona para despedir a su amigo José Cusí

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Barcelona

El rey Juan Carlos I ha viajado este jueves por la mañana a Barcelona para asistir al funeral del empresario y navegante José Cusí Ferret, fallecido este miércoles a los 92 años, uno de sus amigos más íntimos y con quien compartió durante casi medio siglo su pasión por la vela.

Así lo han confirmado a EFE fuentes cercanas al rey emérito, que han precisado que Juan Carlos I ha abandonado ya Barcelona después de despedirse de Cusí, una persona con quien mantuvo una estrecha relación que tuvo como principal nexo la navegación y, especialmente, la saga de veleros 'Bribón'.

La amistad entre ambos se estrechó a comienzos de los años setenta, cuando el entonces príncipe Juan Carlos acudió a Barcelona para preparar su participación en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, donde compitió en la clase Dragón. Cusí fue uno de los ayudantes del equipo español durante su preparación.

En casi cuarenta años se sucedieron quince embarcaciones con ese nombre, con las que lograron, entre otros títulos, cinco Copas del Rey, dos Sardinia Cup, doce Copas de España, once trofeos Conde de Godó, una Copa de la Reina, tres Trofeos Príncipe de Asturias y dos Campeonatos de Europa.

Noticias relacionadas

La relación entre ambos fue mucho más allá de las regatas. El empresario barcelonés pertenecía al reducido círculo de confianza del rey emérito.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Primera caseta cerrada en la Feria de Málaga: Koloa, clausurada durante 24 horas
  2. ¿Qué pasaría si hay un terremoto fuerte en Málaga?: el 28,84% de los edificios sufrirían daños altos
  3. Pepe Aguilar, hostelero de la Costa del Sol, camino del Récord Guinness: 'Este año lo voy a intentar
  4. Resurrección Antón, experta en seísmos: 'Van a volver a haber terremotos en el sureste de la península, pero no sabemos en qué momento porque la predicción a día de hoy no existe
  5. ¿Cuáles son las mejores casetas de la Feria? Los jóvenes responden (I)
  6. Un paraíso veraniego en plena montaña: así es la piscina de un pequeño pueblo de Málaga con entradas a 3 euros desde la que ver toda la Serranía de Ronda
  7. Posibles alineaciones del Atlético de Madrid-Málaga CF de LaLiga EA Sports
  8. Intervenidos en la Feria de Málaga 27 kilos de sushi transportados en el baúl de una moto sin refrigeración

Fortes obliga a que sucedan cosas importantes para abrir la Puerta Grande de la Feria de Málaga

Fortes obliga a que sucedan cosas importantes para abrir la Puerta Grande de la Feria de Málaga

Resultados de la Primitiva del jueves 20 de agosto de 2026

Resultados de la Primitiva del jueves 20 de agosto de 2026

Sorteo Bonoloto del jueves 20 de agosto de 2026

Sorteo Bonoloto del jueves 20 de agosto de 2026

Crece la influencia de Israel en América Latina al compás de los nuevos gobiernos derechistas

Crece la influencia de Israel en América Latina al compás de los nuevos gobiernos derechistas

Cuenta atrás para el debut en pretemporada del Unicaja de Vidorreta en Melilla

Cuenta atrás para el debut en pretemporada del Unicaja de Vidorreta en Melilla

La justicia tumba la inscripción del Málaga FS y deja al club fuera de las competiciones nacionales

La justicia tumba la inscripción del Málaga FS y deja al club fuera de las competiciones nacionales

De Fidel Castro a Mario Vaquerizo (en la Feria de Málaga)

De Fidel Castro a Mario Vaquerizo (en la Feria de Málaga)

Fallece una mujer en una playa de A Coruña tras haber tenido problemas para salir del agua

Fallece una mujer en una playa de A Coruña tras haber tenido problemas para salir del agua
Tracking Pixel Contents