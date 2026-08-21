Ejército del Aire
Muere un subteniente del Ejército del Aire que estaba desplegado en Santiago en la lucha contra los incendios
El Ejército del Aire y del Espacio ha mostrado su "profundo dolor" por la pérdida de José Ángel Fernández y ha dado su pésame a su familia, amigos y compañeros.
EP
El subteniente José Ángel Fernández del 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio ha fallecido mientras estaba destacado en Santiago en el marco de la campaña de lucha contra los incendios forestales.
En un mensaje publicado este viernes en la red social 'X', el Ejército del Aire y del Espacio ha mostrado su "profundo dolor" por la pérdida del subteniente Fernández y ha dado su pésame a su familia, amigos y compañeros.
También el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) y el Ejército de Tierra han trasladado sus condolencias por el fallecimiento del subteniente a través de la citada red social.
El 43 Grupo es la unidad del Ejército del Aire y del Espacio que se encarga de la extinción de incendios forestales.
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