Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Espigones de Pedregalejo sin acceso peatonalLa Feria del Centro pierde su identidadCinco terremotos sacuden Granada de madrugadaHosteleros critican el cierre de playasDespedir a un familiar en alta mar, funeral en augePrograma, horarios y conciertos de la Feria de MálagaJonathan Barreiro, el comodín de Txus Vidorreta: ¿alero, ala-pívot o las dos cosas?El alcalde de Córdoba prefiere que sea la empresa malagueña Dcoop quien compre Deoleo
instagramlinkedin

Ejército del Aire

Muere un subteniente del Ejército del Aire que estaba desplegado en Santiago en la lucha contra los incendios

El Ejército del Aire y del Espacio ha mostrado su "profundo dolor" por la pérdida de José Ángel Fernández y ha dado su pésame a su familia, amigos y compañeros.

Fallece un subteniente del Ejército del Aire que estaba desplegado en Santiago en la lucha contra los incendios

Fallece un subteniente del Ejército del Aire que estaba desplegado en Santiago en la lucha contra los incendios / EJÉRCITO DEL AIRE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

MADRID

El subteniente José Ángel Fernández del 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio ha fallecido mientras estaba destacado en Santiago en el marco de la campaña de lucha contra los incendios forestales.

En un mensaje publicado este viernes en la red social 'X', el Ejército del Aire y del Espacio ha mostrado su "profundo dolor" por la pérdida del subteniente Fernández y ha dado su pésame a su familia, amigos y compañeros.

También el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) y el Ejército de Tierra han trasladado sus condolencias por el fallecimiento del subteniente a través de la citada red social.

Noticias relacionadas

El 43 Grupo es la unidad del Ejército del Aire y del Espacio que se encarga de la extinción de incendios forestales.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Primera caseta cerrada en la Feria de Málaga: Koloa, clausurada durante 24 horas
  2. Simeone, entrenador del Atlético de Madrid: 'El Málaga CF hizo un partido importante, compitió muy bien
  3. El pueblo de Málaga donde nace un río dentro de una cueva: calles blancas, un Albaicín escondido y rutas con molinos de agua
  4. Vuelven los asentamientos precarios al Parque Carniceros tras la intervención del Ayuntamiento de Málaga
  5. Los malagueños coinciden: “La Feria del Centro ha perdido su identidad”
  6. El Málaga CF acelera en el mercado: Pablo Martínez, Nemanja Gudelj, Dani Sánchez...
  7. La Virgen de la Cabeza culminará en Málaga su recorrido por la diócesis con una jornada de actos en el Centro
  8. Hallan muerto a un conductor en el arcén de la A-7 en Vélez-Málaga

Muere un subteniente del Ejército del Aire que estaba desplegado en Santiago en la lucha contra los incendios

Muere un subteniente del Ejército del Aire que estaba desplegado en Santiago en la lucha contra los incendios

Directo | El Gobierno ve factible el traslado de 500 niñas migrantes de Ceuta a la Península "en pocas semanas"

Directo | El Gobierno ve factible el traslado de 500 niñas migrantes de Ceuta a la Península "en pocas semanas"

Qué hacer si una cría de golondrina cae del nido: así puedes ayudarla sin ponerla en peligro

Qué hacer si una cría de golondrina cae del nido: así puedes ayudarla sin ponerla en peligro

Qué hacer este viernes 21 de agosto en la Feria de Málaga 2026: programa, horarios y conciertos

Qué hacer este viernes 21 de agosto en la Feria de Málaga 2026: programa, horarios y conciertos

Francia, Reino Unido, Alemania e Italia piden a Israel que pare el nuevo plan de asentamiento en Cisjordania

Francia, Reino Unido, Alemania e Italia piden a Israel que pare el nuevo plan de asentamiento en Cisjordania

Cinco terremotos sacuden Granada de madrugada: dos seísmos fueron sentidos por la población

Cinco terremotos sacuden Granada de madrugada: dos seísmos fueron sentidos por la población

El VII IBIZA WELLNESS WEEKEND 2026 reúne a grandes talentos del bienestar y la sostenibilidad

El VII IBIZA WELLNESS WEEKEND 2026 reúne a grandes talentos del bienestar y la sostenibilidad

The Champions Cheesecake ya está en Mijas: fechas, horarios y las tartas que se pueden probar

The Champions Cheesecake ya está en Mijas: fechas, horarios y las tartas que se pueden probar
Tracking Pixel Contents