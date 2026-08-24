El incendio de Almería se complica: declarado el nivel 1 de emergencia y se activa una veintena de desalojos y confinamientos

El incendio forestal declarado este lunes en el paraje almeriense de Doña María, en Las Tres Villas, ha obligado al desalojo y confinamiento de una veintena de vecinos de poblaciones diseminadas de la zona. El fuego se declaró en torno a las 16.00 horas, en una zona cercana a la estación de ITV, y a las 20:18 horas, la Junta ha elevado el Plan Infoca a fase de emergencia, situación operativa 1, ante el avance de las llamas.

La decisión ha sido adoptada por el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, después de que el fuego haya comenzado a afectar a núcleos y viviendas diseminadas de la zona. Se trata de un terreno con mucho pasto y las fuertes ráfagas de viento están provocando el rápido avance de las llamas.

Es el viento el que está condicionando la evolución del incendio, registrándose rachas de hasta 50 km/h, lo que ha motivado la adopción de medidas preventivas. Se ha ordenado el alejamiento preventivo de nueve vecinos de los diseminados de Los Gatos (una persona), Piedras Blancas y La Estación (dos personas en cada uno de ellos) y Los García (cuatro personas). Además, se ha decretado el confinamiento de los vecinos de Los Sanchos y Gilma, unas ocho personas.

La Junta ha pedido a quienes se encuentren en el entorno afectado que mantengan cerradas puertas y ventanas y sigan en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

Además, el incendio a las comunicaciones en la zona. El fuego ha obligado a interrumpir la circulación ferroviaria, afectando a servicios de Larga y Media Distancia, por lo que Renfe ha tenido que habilitar transportes alternativos por carretera. La circulación quedó interrumpida aproximadamente a las 16.45 horas entre Abla y Abrucena y entre Doña María de Ocaña, debido a la proximidad de las llamas a la infraestructura ferroviaria.

Adif ha informado de que los viajeros que se encontraban en Huércal han sido trasladados en autobús. Un total de 166 viajeros han realizado transbordo en la estación de Huércal-Viator. Hasta el momento, siete trenes de media y larga distancia se han visto afectados. También se ha realizado el corte de la carretera que comunica Las Piletas con Gilma y Los Sanchos.

Infoca eleva el dispositivo para combatir el incendio

El Plan Infoca ha reforzado considerablemente el operativo desplegado para tratar de estabilizar el incendio de Las Tres Villas. Según ha detallado la Agencia de Emergencias de Adalucía, durante la tarde se han desplegado hasta 12 medios aéreos del Plan Infoca: un helicóptero ligero, tres helicópteros semipesados, dos helicópteros pesados, un helicóptero de mando, cuatro aviones de carga en tierra y un avión de coordinación. Por tierra se ha activado un operativo compuesto por 125 efectivos, dos autobombas, una maquinaria pesada y una Unidad Médica para Incendios Forestales.

El centro coordinador ha movilizado también al Centro Operativo Provincial de Almería (COP) del Infoca, a los Bomberos del Consorcio de Poniente, a la Guardia Civil y a su Subsector de Tráfico, a la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la comunidad, a la Cruz Roja y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Máxima precaución y prudencia a la población

Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía han pedido extremar la precaución y seguir las indicaciones de los operativos de emergencia, y especialmente no acercarse a la zona del incendio para evitar riesgos innecesarios.

Noticias relacionadas

Además, se recomienda cerrar puertas y ventanas en las zonas próximas al incendio para evitar que el humo entre en las viviendas y cuidar de forma especial de las personas más vulnerables, niños, mayores, enfermos crónicos y con patologías respiratorias.

Fuente: El Correo de Andalucía