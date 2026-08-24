Óbito
Muere Noël Godin, belga célebre por sus tartazos a famosos como Bill Gates
Fue un activista y humorista de inspiración anarquista, y convirtió sus ataques con tarta en verdaderos "atentados pasteleros"
EFE
Noël Godin, el belga que se hizo famoso por sus tartazos en plena cara a celebridades de la talla del empresario y filántropo estadounidense Bill Gates o la escritora francesa Marguerite Duras, falleció este lunes a los 80 años.
Nacido en Lieja (sudeste de Bélgica) el 13 de septiembre de 1945, Godin fue un activista y humorista de inspiración anarquista, y convirtió sus ataques con tarta en verdaderos "atentados pasteleros", según los llamaron los medios belgas.
Conocido como "Georges Le Gloupier", puso en su punto de mira a decenas de personalidades. Su primera "víctima", en diciembre de 1969 en Lovaina (Bélgica), fue Marguerite Duras.
Entre sus objetivos preferidos, a los que llamaba "pomposos cretinos", figuró el filósofo y escritor francés Bernard-Henry Lévy, que recibió tartazos en múltiples ocasiones entre 1985 y 2015.
Según sus propias palabras, el tartazo del que se sentía más orgulloso fue el que le propinó a Bill Gates en Bruselas en 1998. La acción, que tuvo una repercusión sin precedentes, impulsó la creación de numerosas brigadas de lanzadores de tartas por todo el mundo, que Godin llegó a calificar de "Internacional pastelera".
Otras "víctimas", atacadas directamente por él o por alguno de sus "comandos", fueron los directores de cine Marco Ferreri y Jean-Luc Godard, el periodista y escritor Patrick Poivre d'Arvor, el bailarín y coreógrafo Maurice Béjart o el cantante Patrick Bruel.
Muy pocos de los afectados le denunciaron y solo el político y ensayista francés Jean-Pierre Chevènement fue a los tribunales y obtuvo una indemnización por daños y perjuicios.
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