Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Las hipotecas en Málaga siguen disparadasAndalucía sufre su peor verano de incendiosJuan Carmona, el último vigilante del TívoliRiada en NepalDe las batallas de gallos a la primera quedada para ‘farmear aura’ en MálagaCanela Party 2026: Torremolinos se prepara para un nuevo pitoteAdiós a Dani SánchezHorarios de la La Vuelta en Málaga
instagramlinkedin

Tomatina 2026

La Tomatina vuelve a teñir Buñol de rojo

Más de 22.000 personas y 150 toneladas de tomate llenan la localidad en la que es su fiesta más internacional

La Tomatina 2026 en imágenes

La Tomatina 2026 en imágenes / Francisco Calabuig

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Kevin Contreras

Valencia

Buñol ha vuelto a teñirse de rojo y a convertirse en el epicentro festivo de la Comunitat Valenciana. 150.000 kilos de tomate, 22.000 personas de alrededor de 20 países diferentes, un convoy de siete camiones diferentes y un pueblo que cambia de color y duplica su población durante menos de 24 horas. Son algunas de las características de la Tomatina, la gran guerra de tomate que ha sucedido en Buñol entre las 12 y las 13 horas. El 'festival del tomate' ha vuelto a colgar el cartel de 'Sold Out' en la que es la cita más internacional del municipio.

Alrededor de las 11 horas comenzaba el día para aquellas personas que querían vivir la experiencia completa -que según marca la tradición debería empezar el día anterior con la noche de la 'empalmá'- con el ya típico 'palo jabón', en el que se coloca un jamón en la cima de un palo de madera embadurnado con un jabón resbaladizo para complicar la tarea de llegar hasta este. Una hora después, a las 12 horas, vuela la primera carcasa que marca el inicio de la Tomatina, la guerra de tomate que da nombre a la festividad.

Cerca de 150 toneladas han volado por el recorrido principal por el que los siete camiones que formaban el convoy han circulado. Cada vez era más común ver a las personas embadurnadas de tomates aplastados y las camisetas blancas, código de vestimenta 'oficial' del evento, cada vez eran más difíciles de encontrar, ya que se volvían más rojas con cada uno de los camiones que pasaba por el recorrido. La fiesta en todo el pueblo ha sido más que evidente, y el festival se trata de un evento que prácticamente es "obligatorio de vivir al menos una vez en la vida", según repetían múltiples testimonios.

Noticias relacionadas

Tomatina 2026, en Bunyol

Tomatina 2026, en Bunyol / Francisco Calabuig

Aparentemente, la guerra ha transcurrido con total normalidad y sin incidencias graves gracias al dispositivo de emergencia y seguridad del que disponía el ayuntamiento de Buñol. La preparación de los asistentes, equipados con gafas de bucear y fundas impermeables para móviles, también ha sido uno de los factores que ha favorecido el correcto desarrollo de la Tomatina. 22.000 personas, de las cuales tan solo 7.000 son de la localidad, han disfrutado de un evento que muchos de los asistentes recordarán durante mucho tiempo.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Levante - EMV

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Desaparece otro quiosco de Málaga: expira la licencia tras permanecer sin uso
  2. Vecinos de Malaga alertan de que construirán viviendas junto a Las Esclavas, en una zona reforestada y con camaleones
  3. Málaga se prepara para un eclipse lunar parcial esta semana: los mejores sitios y horas para verlo
  4. Sitúan a Málaga como tercera ciudad en el sur de Europa y primera de España en potencial para el desarrollo de futuros centros de datos
  5. El cooperativismo 'agro' andaluz apoya a la malagueña Dcoop en la compra de Deoleo: 'España puede liderar la comercialización mundial del aceite de oliva
  6. Detenida en Málaga una falsa abogada por estafar 100.000 euros en la compraventa de un inmueble de lujo en Marbella
  7. Dos de los parajes más famosos de Málaga, elegidos entre las nueve maravillas naturales de Andalucía: 'El agua ha modelado un paisaje de simas, cavidades y paredes verticales
  8. Fechas, horarios y televisión para ver a los internacionales del Unicaja en la Ventana FIBA

Trump afirma que Mojtaba Jamenei está vivo, pero herido de gravedad

Trump afirma que Mojtaba Jamenei está vivo, pero herido de gravedad

La riada en Nepal, en imágenes

La riada en Nepal, en imágenes

El Sindicato Médico alerta de «sobrecarga extrema» en Urgencias y UCI del Hospital Clínico de Málaga

El Sindicato Médico alerta de «sobrecarga extrema» en Urgencias y UCI del Hospital Clínico de Málaga

Rincón de la Victoria recupera el Castillo de Bezmiliana: invertirá 746.840 euros en 18 meses

Rincón de la Victoria recupera el Castillo de Bezmiliana: invertirá 746.840 euros en 18 meses

Las bicicletas no son para las ‘influencers’

Las bicicletas no son para las ‘influencers’

Irán y Omán llegan a un acuerdo para el control de Ormuz, según la Guardia Revolucionaria

Irán y Omán llegan a un acuerdo para el control de Ormuz, según la Guardia Revolucionaria

Más de cuarenta heridos al explotar material pirotécnico en unas fiestas en Navarra

Más de cuarenta heridos al explotar material pirotécnico en unas fiestas en Navarra

Dani Sánchez se despide del Málaga CF: "Me marcho con sentimientos encontrados"

Dani Sánchez se despide del Málaga CF: "Me marcho con sentimientos encontrados"
Tracking Pixel Contents