Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Los incendios forestales han quemado en España algo más de 297.000 hectáreas en lo que va de año, el 48,1% del total en la Unión Europea, y se han registrado 43 grandes fuegos, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Estos datos, que incluyen el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 20 de agosto. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha reconocido el trabajo y dedicación de los efectivos desplegados en la lucha el fuego, según señala el citado ministerio en un comunicado.

"Quiero agradecer el trabajo y la dedicación de todos los efectivos que están interviniendo en la extinción de los incendios forestales: bomberos forestales, sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y científicos, así como la labor de coordinación de las administraciones autonómicas y locales implicadas", ha dicho Aagesen.

Mapa de incendios en España.

Además, ha hecho un llamamiento a la prudencia a pesar de la mejora prevista en el tiempo a partir de este jueves: "Pese a la mejora de las condiciones meteorológicas prevista a partir de mañana, seguimos en pleno periodo de riesgo de incendios forestales, por lo que quiero trasladar al conjunto de la sociedad la necesidad de mantener la máxima prudencia y responsabilidad".

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

Patronal maderera achaca el fuego de Niebla a falta de gestión pública y desidia política La Asociación de Empresas de Aprovechamiento de Madera y Biomasa de Huelva (Apromabi) ha atribuido la virulencia del incendio forestal de Niebla, que fue dado por extinguido el pasado 21 de agosto tras arrasar 33.651 hectáreas, a la "falta de gestión pública" y a la "desidia" política hacia las masas forestales y ha negado que el eucalipto fuera la causa. En un comunicado, la patronal del sector maderero sostiene que las cifras desmienten el discurso oficial de la Junta de Andalucía, que aboga por erradicar esta especie. Según datos del satélite Copernicus y del Mapa Forestal de España, los eucaliptales representaron el 35,10 % del total afectado (11.813 hectáreas). Asimismo, el 65,42 % de dicha superficie arbolada correspondía a montes públicos gestionados por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente y los ayuntamientos de Niebla y Valverde del Camino.

Controlado el incendio forestal activo desde el martes en Soportújar (Granada) El Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) ha dado por controlado el incendio que afecta desde el mediodía de ayer martes a un paraje de Soportújar (Granada). Según han informado fuentes del Infoca, el trabajo durante las últimas 24 horas de hasta una decena de medios aéreos y un centenar de bomberos ha permitido dar por controlado el fuego que afecta al paraje conocido como Barranco Utrera de Soportújar, un pueblo de unos 260 vecinos de la Alpujarra de Granada. En la zona continúan trabajando nueve bomberos forestales, dos agentes medioambientales y una autobomba.

Furia entre vecinos de Collserola tras estabilizarse el incendio: "La montaña se respeta" La rabia se extiende entre los vecinos del distrito de Nou Barris de Barcelona después del incendio -ya estabilizado- que se declaró ayer tarde en la sierra de Collserola y que ha quemado más de 45 hectáreas, convencidos de que el fuego fue provocado o resultado de una negligencia. "La montaña se respeta porque nos da vida. Si quemamos lo que nos da vida, nos quemamos a nosotros mismos", reflexiona en declaraciones a EFE un vecino del barrio de Les Roquetes, situado a los pies de la sierra de Collserola, con el fuego ya en fase de control después de que los Bomberos hayan conseguido consolidar el perímetro del área afectada durante la noche. Una vez ha pasado lo peor, los Bomberos de Barcelona, más una veintena de vehículos de Bomberos de la Generalitat y medios aéreos trabajan esta mañana para acabar de controlar y extinguir el fuego, que llevó a confinar a unas 15.000 personas de los barrios de Ciutat Meridiana y Torre Baró, confinamiento que se ha levantado esta mañana.

Javier Alonso Andalucía sufre su peor verano de incendios en tres décadas: 57.500 hectáreas quemadas, 260 fuegos forestales y 14 fallecidos El año 2025 batió un récord de hectáreas quemadas en incendios forestales en España. Ardieron más de 400.000 principalmente en comunidades como Castilla y León o Galicia. Sin embargo, Andalucía logró esquivar esta tendencia y cerró el verano con 6.327, una cifra similar a la de ejercicios anteriores. Pero este año 2026 se presentaba desde el arranque como mucho más peligroso: las fuertes precipitaciones habían generado abundante vegetación que se había secado ya antes de que llegaran las altas temperaturas de verano. Lee aquí la noticia completa.

Barcelona rebaja a alerta la emergencia por el incendio de Collserola, ya estabilizado El Ayuntamiento de Barcelona ha rebajado de emergencia a alerta el Plan de Actuación Municipal (PAM) por riesgo de incendio forestal, tras dar los bomberos por estabilizado el fuego declarado el martes por la tarde en Collserola, que ha afectado a un perímetro de 45 hectáreas. La mejora de la situación ha permitido el regreso durante la noche de los 35 vecinos evacuados y el desconfinamiento esta mañana de los barrios de Torre Baró y Ciutat Meridiana, según ha informado el consistorio este miércoles en un comunicado. En la zona afectada, los equipos de extinción han realizado relevos de personal a primera hora de esta mañana para acabar de sofocar los focos secundarios activos en el interior del perímetro, tareas a las que se han reincorporado medios aéreos.

Estabilizado el incendio forestal de Nerja (Málaga), que movilizó ocho medios aéreos El incendio forestal declarado en Nerja (Málaga) este martes, que llegó a movilizar hasta ocho medios aéreos, ha quedado estabilizado a primera hora de este miércoles, según han informado desde el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca). El fuego, iniciado en el paraje Arroyo de la Miel, ha quedado estabilizado a las 7:45 horas, lo que significa que, sin estar controlado, su evolución es favorable al no presentar frentes activos que hagan avanzar a las llamas libremente. Un total de 16 bomberos forestales trabajan para su control con apoyo de un vehículo autobomba y un agente medioambiental, tareas que se han mantenido durante la madrugada en el incendio, originado a las 18:19 horas del martes.

Levantan el confinamiento de dos barrios de Barcelona al estabilizarse el fuego de Collserola Protección Civil de la Generalitat ha levantado a primera hora de este miércoles el confinamiento ordenado el martes por la tarde de los barrios de Ciutat Meridiana y Torre Baró, en el distrito de Nou Barris de Barcelona, debido al incendio forestal que se declaró ayer en la sierra de Collserola. El incendio, que ha quedado hoy estabilizado y ha afectado, según datos provisionales, a más de 45 hectáreas, obligó a confinar a unas 15.000 personas que viven en estos dos barrios barceloneses, mientras que otros 35 vecinos de las calles Castellví y Lliçà, en el barrio de Torre Baró, fueron desalojados de manera preventiva, aunque ya pudieron volver anoche a sus casas. Ante la evolución favorable del fuego, Protección Civil de la Generalitat ha enviado esta mañana un nuevo Es-alert a los móviles de la población afectada, informando del fin del confinamiento.

Los bomberos estabilizan el incendio de Collserola (Barcelona) y esperan controlarlo este miércoles Los Bombers de Barcelona y los Bombers de la Generalitat han dado por estabilizado este miércoles por la mañana el incendio que afecta desde el martes por la tarde la sierra de Collserola (Barcelona). En una atención a los medios del teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, ha detallado que durante la noche los trabajos de los cuerpos de emergencia han permitido la estabilización del fuego, y que prevén darlo por controlado a lo largo de esta mañana.

Infoca da por controlado el fuego de Las Tres Villas (Almería) tras calcinar 300 hectáreas El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por controlado a las 19:47 horas de este martes el incendio forestal declarado en la tarde del lunes en el término municipal de Las Tres Villas (Almería), cuyo perímetro afectado supera las 300 hectáreas. Según ha informado el dispositivo a través de sus redes sociales, una vez alcanzada la fase de control, los efectivos continúan trabajando sobre el terreno en labores de remate y liquidación de las llamas. Para estos trabajos finales, el Infoca mantiene desplegados en la zona a tres grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente medioambiental, que cuentan con el apoyo logístico de dos vehículos autobomba.