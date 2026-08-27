Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Los incendios forestales han quemado en España algo más de 297.000 hectáreas en lo que va de año, el 48,1% del total en la Unión Europea, y se han registrado 43 grandes fuegos, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Estos datos, que incluyen el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 20 de agosto. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha reconocido el trabajo y dedicación de los efectivos desplegados en la lucha el fuego, según señala el citado ministerio en un comunicado.

"Quiero agradecer el trabajo y la dedicación de todos los efectivos que están interviniendo en la extinción de los incendios forestales: bomberos forestales, sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y científicos, así como la labor de coordinación de las administraciones autonómicas y locales implicadas", ha dicho Aagesen.

Mapa de incendios en España.

Además, ha hecho un llamamiento a la prudencia a pesar de la mejora prevista en el tiempo a partir de este jueves: "Pese a la mejora de las condiciones meteorológicas prevista a partir de mañana, seguimos en pleno periodo de riesgo de incendios forestales, por lo que quiero trasladar al conjunto de la sociedad la necesidad de mantener la máxima prudencia y responsabilidad".

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

La UME llega a El Saler (Valencia) para sumarse a las labores de extinción del incendio Unidades del Tercer Batallón de Intervención en Emergencias de la Unidad Militar de Emergencias han salido de su base en Bétera para sumarse a las misiones de extinción del incendio forestal de El Saler. Según la Generalitat, estos efectivos han llegado a la zona a las 17.40 horas. El fuego ha obligado a evacuar el pueblo de El Saler y los campings, así como a establecer la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF). La Generalitat valenciana, a través del Centro de Coordinación de Emergencias, había enviado anteriormente un Es-Alert, sobre las 17.20 de este jueves. El mensaje indica: "Incendio en El Saler. Se ordena la evacuación del núcleo de población y de sus campings por la CV-500 dirección Valencia. Quienes no dispongan de vehículo propio deben acudir a la rotonda frente al centro de exámenes de la DGT para su traslado a la Font de Sant Lluís y Alquería del Básquet".

Llorca pide "máxima precaución" y colaboración ciudadana ante el incendio de El Saler (Valencia) El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido "máxima precaución", prestar "atención" a las indicaciones oficiales y "colaboración ciudadana" ante el incendio declarado al mediodía de este jueves en El Saler, en la zona de la Gola de Pujol, que ha obligado a evacuar esta población y a declara la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF). En mensajes publicados en 'X', el jefe del Consell asegura estar "muy pendientes de la evolución del incendio en la Devesa de El Saler", que ha llevado a evacuar a la población y a la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME). El 'president' ha hablado con la alcaldesa de València, María José Catalá, "para conocer los detalles del dispositivo". "Agradezco el esfuerzo incansable de los efectivos de emergencias y pido la máxima colaboración ciudadana. Mucha precaución y seguid solo las indicaciones oficiales" de Emergencias, ha insistido.

Anna Mora Las llamas obligan a evacuar el pueblo valenciano del Saler y sus campings El fuego sorprendía este mediodía en la Devesa del Saler, donde se ha declarado un incendio que ha obligado a cortar la carretera CV-500 y desalojar una torre de viviendas. La evolución del viento ha complicado la situación durante las últimas horas y ha provocado un cambio en la dirección de las llamas. Lee aquí la noticia completa.

Emergencias eleva a situación 2 del PEIF el incendio en El Saler (Valencia) El Centro de Coordinación de Emergencies ha escalado a situación 2 del Pla Especial de Incendios Forestales (PEIF) de la Comunitat Valenciana el incendio declarado al mediodía de este jueves en El Saler, en la zona de la Gola de Pujol, y que ha obligado a evacuar esta población, según ha informado en su cuenta de X. La situación 2 del PEIF se establece cuando un incendio puede afectar gravemente a la población y a bienes de naturaleza no forestal, lo que exige la adopción inmediata de medidas de protección y socorro además de la posibilidad de incorporar medios extraordinarios. El Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) del Ayuntamiento de València ha ordenado preventivamente evacuar el pueblo de El Saler y los campings a causa del incendio declarado en el mediodía de este jueves en el parque natural de El Saler.

Concluye la extinción del incendio forestal de Villafranca de Ebro (Zaragoza) Infoar ha dado por extinguido este jueves, 27 de agosto, el incendio forestal que ha afectado desde este miércoles al término municipal de Villafranca de Ebro, en la provincia de Zaragoza. El Gobierno de Aragón ha comunicado que el fuego ha quedado extinguido a las 12.30 horas de este jueves tras quemar unas 100 hectáreas de terrenos.

Emergencias declara la situación 1 del PEIF por el incendio en El Saler (Valencia) El incendio declarado en el mediodía de este jueves en el parque natural de El Saler, en València, ha llevado al Centro de Coordinación de Emergencias a establecer la situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF), según informa el 112 CV en su cuenta de X. La evolución del humo ha obligado a desalojar preventivamente la playa próxima a la zona del incendio y los apartamentos de la Torre 1, según ha informado el consistorio, que ha recomendado a los vecinos que mantengan cerradas las ventanas de sus viviendas para evitar que entre ese humo a las casas. La alcaldesa de València, María José Catalá, se dirige al Puesto de Mando Avanzado convocado por el incendio. El nivel 1 de alerta del PEIF se establece cuando una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales puede afectar gravemente a bienes forestales o afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal, para cuya extinción puede ser necesario incorporar medios extraordinarios.

Confinan el pueblo de El Saler (Valencia) por el incendio forestal en la Devesa Siete medios aéreos, cinco de la Generalitat Valenciana y dos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) trabajan ya en las tareas de extinción del incendio forestal declarado en la Gola de Pujol, dentro de la Devesa de El Saler, cuyo pueblo ha quedado confinado por el humo. En la zona también trabajan doce dotaciones de bomberos municipales de València y, según ha informado la alcaldesa, María José Catalá, la evolución del humo ha obligado a la Policía Local a desalojar preventivamente la playa próxima a la zona del incendio, la torre 1 de viviendas de esa zona y el aparcamiento. Los bomberos han recibido un aviso por humo en la Gola de Pujol sobre las 13 horas, una columna que era visible desde varios puntos, por lo que se han movilizado seis dotaciones y se han incorporado tres medios aéreos de la Generalitat desde el principio.

Continúan los trabajos de recuperación tras seis años del incendio de Almonaster que calcinó 15.000 hectáreas Seis años después del incendio que se originó el 27 de agosto de 2020 en el paraje de Olivargas (Almonaster la Real), que calcinó 15.000 hectáreas y supuso uno de los mayores incendios que ha vivido la provincia de Huelva --tras el de Niebla de este 2026, con 33.000 hectáreas afectadas, el Berrocal, que arrasó 34.000 hectáreas de 13 pueblos de la provincia onubense y de Sevilla en 2004 y en el que murieron dos personas-- la Junta de Andalucía prosigue, mediante distintos instrumentos, trabajando en la recuperación de la zona. El incendio afectó a seis municipios de la parte central de la provincia de Huelva incluidos dentro de la comarca natural del Andévalo y en la parte sur de la comarca Sierra de Huelva: Almonaster la Real (10.257 hectáreas), Zalamea la Real (2.596 hectáreas), El Campillo (2.448), La Zarza-Perrunal (462), Valverde de Camino (37) y El Cerro del Andévalo (12 hectáreas) y tuvo una profunda relevancia social debido a su dimensión, su intensidad y, especialmente, porque tuvo consecuencias directas sobre la población y sus bienes.

El incendio forestal de la Vall d'Uixó (Castellón) sufre la tercera reproducción en Onda, dentro del perímetro El incendio forestal declarado el pasado 25 de julio en la localidad castellonense de la Vall d'Uixó y que arrasó más de 9.000 hectáreas en el entorno de la Serra d'Espadà ha sufrido este jueves la tercera reproducción en el término municipal de Onda, mientras que las dos anteriores se produjeron en Tales, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos. Estas reproducciones del fuego se sitúan dentro de la normalidad, puesto que se siguen detectando algunos puntos calientes dentro del perímetro del incendio que pueden reproducirse cuando las condiciones meteorológicas son adversas.