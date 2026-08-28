El incendio de Valencia está estabilizado y los vecinos pueden volver a sus casas

El incendio forestal del Saler declarado este jueves ha sido estabilizado poco más de 24 horas después de su inicio, como han informado los Bomberos del Ayuntamiento de València y recogido desde Emergencias de la Generalitat. Por eso, los vecinos pueden volver a sus casas de las que fueron desalojados este viernes, cuando el fuego y el humo se acercaron a las viviendas.

Así se ha informado en el Puesto de Mando Avanzado. La desescalada ha comenzado, los vecinos pueden volver a sus viviendas desde ya, han confirmado las autoridades.

De hecho, desde la zona de perímetro no se ve llama, ha explicado Enrique Chisbert, jefe de Bomberos del Ayuntamiento de València. Aun así, puede haber pequeños rescoldos que no se ven desde el perímetro. "Por eso lo hemos dado por estabilizado y no por controlado, porque hay muchos puntos muy calientes, ha sido un incendio de gran virulencia", ha reconocido Chisbert. Se espera que se pueda dar por controlado este fin de semana o el lunes por la mañana.

En cuanto a las condiciones meteorológicas, "hay cierta tranquilidad porque las condiciones de viento han sido más livianas de lo que las previsiones daban". "Ahora tenemos una tarde aparentemente tranquila que va en nuestro beneficio", ha destacado.

La carretera del Saler y el parque, cerrados el fin de semana

La carretera del Saler seguirá cerrada al tráfico desde la rotonda del Saler hasta la rotonda del Palmar para que puedan seguir los trabajos de extinción. Más concretamente, los vecinos del pueblo entrarán por la rotonda del Saler y los vecinos de las torres entrarán por la rotonda del Palmar.

Y es que el fuego está estabilizado, y eso quiere decir que, sin estar controlado -ni extinguido- evoluciona dentro de las líneas de control según las previsiones y labores de extinción.

"Nosotros lo que queremos lanzar un mensaje a la ciudadanía es que el incendio está estabilizado, pero no está extinguido. Y esos son los motivos por los que vamos a establecer determinadas limitaciones de acceso", ha destacado la alcaldesa de València, María José Catalá, desde el PMA. Son, ha dicho, "unas limitaciones que, en función del criterio de la Guardia Civil y de la Policía Local, podrían llevar a determinados cortes a la salida de València hacia la CV500, con el objetivo de que la CV500 no sea colapsada". Esa carretera va a permanecer totalmente cerrada desde la rotonda del Saler hasta la rotonda del Palmar, de modo que todos los vecinos del Perellonet, del Palmar, del Perelló van a tener que acceder y salir de sus domicilios, por la A38, por Sueca y por la carretera del Perelló y Perellonet. Es decir, se mantiene el corte de las carreteras 401 y CV500. Por tanto, solo vecinos de la pedanía y residentes del camping podrán llegar por la CV500 hasta el Saler. El resto de vecinos de los apartamentos de la zona, del Perellonet y El Palmar tendrán que realizar el acceso exclusivamente desde Sueca.

Asimismo, este fin de semana el Parque Natural, las playas del Saler -de la zona de antiguo polideportivo del Saler hasta lo que era el Sidi Saler- y la Devesa permanecerán cerradas mientras los bomberos siguen trabajando en la extinción y en el control del incendio. "Vamos a avisar a todos los hosteleros del Saler, porque no se podrá acceder tampoco a los restaurantes que existen en la playa del Saler", ha dicho la alcaldesa. Al Palmar y el Perellonet sí, pero solo por la A38, por Sueca y la carretera del Perelló y Perellonet. El ciclo carril, además, también estará cerrado.

Los evacuados ya regresan

La desescalada ya ha comenzado. Pueden regresar a sus casas los vecinos de la pedanía de El Saler, de la Torre 1 y de los campings desalojados en el día de ayer. En concreto, para el regreso a sus casas se ha activado un servicio especial de EMT desde la Fonteta para que vuelvan a sus domicilios.

"Ahora accederán, lo haremos con absoluto orden, como se hizo el desalojo, para que regresen a sus viviendas", ha dicho la alcaldesa. Estos vecinos dispondrán de un servicio de autobús durante el fin de semana que aún se está planificando con la EMT. Pero además aquellos que tengan vehículo privado podrán entrar y salir, acreditando que son vecinos del pueblo del Saler. De la misma manera, funcionarán para los vecinos del Perellonet, del Palmar, las líneas 24 y 25 de la EMT, aunque el servicio "no será el mismo ni con las mismas frecuencias, desgraciadamente, porque hay que dar más vuelta, hay que acceder por otras zonas", ha dicho Catalá.

La alcaldesa ha explicado asimismo que todas las familias con personas dependientes, con niños pequeños y menores, están siendo contactados para el realojo. "Algunos estaban en alguna residencia, especialmente las personas mayores que necesitaban por ejemplo camas articuladas, y estamos contactando con todos ellos para intentar trasladarlos a sus domicilios con absoluta normalidad", ha resumido.

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha reivindicado que se ha "trabajado de forma coordinada, de forma leal y responsable para responder a la ciudadanía como merecen". Es, ha dicho, "una situación difícil, penosa para los valencianos y las valencianas, ver como la Devesa del Saler ha sido afectada por un incendio forestal, con lo que eso conlleva para los vecinos y las vecinas de València".

Los medios, ha dicho, "siguen trabajando". "Y esta también es uno de los motivos por los que las restricciones de circulación en la CV500 siguen durante todo el fin de semana", ha añadido Bernabé. "La playa del Saler estará cerrada y de la misma manera estará cerrado el parque natural; eso significa que durante el fin de semana, cuando sabemos que hay un gran número de ciclistas, de circulación de personas que vienen a visitar el parque o las playas, no van a poder hacerlo", ha resumido.

La UME comenzará la desescalada también

Asimismo, Bernabé ha resaltado que la Unidad Militar de Emergencias, "en cuanto terminen los cometidos que le habían sido asignados esta mañana por la dirección de la emergencia", comenzará la desescalada y volverá a la base de Bétera. Lo hará, ha añadido, "dispuesta como siempre a cualquier otra llamada que pueda ser atendida".

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El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha informado asimismo de que se ha desescalado la situación 2 de Plan especial frente a incendios forestales de la Comunitat Valenciana a situación 1. "No se ha dado ningún incidente en las viviendas ni en el colegio, que era la zona que más preocupaba en el día de ayer, con lo cual los vecinos pueden ir retornando", ha añadido.