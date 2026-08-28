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VIOLENCIA SEXUAL

Investigan una agresión sexual entre menores de edad en un piso tutelado de Burgos

La Fiscalía de Menores y la Junta de Castilla y León investigan una presunta agresión sexual a un menor de once años en un piso tutelado de Burgos

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional.

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional. / CNP

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EFE

Valladolid

La Fiscalía de Menores, la Junta de Castilla y León y la organización Nuevo Futuro investigan una posible agresión sexual a un menor de once años de origen colombiano por parte de uno de catorce de nacionalidad española en un piso tutelado en la capital burgalesa.

Así lo ha confirmado a EFE fuentes de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, que ha indicado que la madre de la víctima puso una denuncia y que han separado a los dos menores mientras se realizan las pesquisas.

El menor agredido ha sido reubicado en otro piso, en el que conviven menores más cercanos a su edad, según estas mismas fuentes, que indican que la Consejería tuvo conocimiento el pasado fin de semana.

En el piso en el que tuvieron lugar los hechos, convivían seis menores, cuenta con la atención todo el día y con la presencia de al menos un "guardador" de la ONG, aunque la tutela depende de la Junta de Castilla y León.

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Nuevo Futuro cuenta con tres pisos tutelados en la provincia de Burgos, dos en la capital y otro en Aranda de Duero, que acoge a menores que no pueden vivir con sus familias y que tienen algún grado de protección de la Junta de Castilla y León.

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